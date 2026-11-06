Luciano Spalletti, Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar deplasmanında Juventus’u zorlu bir 2-1’lik galibiyete taşıdıktan sonra meydan okuyan bir tavır sergiledi. Juventus teknik direktörü, Hollanda ekibinin Avrupa kupalarındaki uzun iç saha yenilmezlik serisine son veren bu sonucun ardından kendisini eleştirenlere yanıt verme fırsatını kullandı.

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Spalletti, Juventus’a saygı gösterilmesini istiyor

Weston McKennie ve Kenan Yildiz gibi oyuncuların forma giyemediği, giderek uzayan sakatlık listesine rağmen İtalyan devi, AZ’nin Avrupa kupalarındaki 17 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son vermeyi başardı. Mücadele gücüyle kazanılan bu maçın ardından teknik direktör, sahadaki çabalarından dolayı oyuncularına hak ettikleri takdirin gösterilmediğini düşünüyordu. Spalletti, takımı kazandığında kamuoyunun çoğu zaman Juventus’un 90 dakika boyunca ortaya koyduğu taktik düzeni ve bunu sahaya yansıtma başarısını teslim etmek yerine rakibin yetersiz olduğunu varsaydığını vurgulamak istedi.

Juventus teknik direktörü, takımının bu Avrupa serüveninde mağlup ettiği rakiplere yeterince saygı gösterilmediği görüşünü özellikle dile getirdi. “Çok memnunum çünkü çok güçlü bir takıma karşı iyi oynadık. Bunu söylemeliyim, yoksa yine 7 puanı olan ve zayıf bir takım olduğu söylenen NEC’den bahsetmeye başlayacağım. Bu yüzden rakiplerin hakkını nasıl verdiğimizi yeniden düşünmeliyiz. Kazandığınızda bunun rakip zayıf olduğu için gerçekleştiği söyleniyor. Oysa bu akşam harika bir maç kazandık ve harika futbol oynadık” dedi Sky Sport Italia’ya.

Taktik cesaret ve kaçan fırsatlar

Olumlu sonuca rağmen Spalletti, maçın son bölümünün gereğinden fazla stresli geçtiğini kabul etti. Ev sahibi ekibin farkı bire indirmesinin ardından yaşanan gergin bitişten kaçınmak için oyuncularının maçı daha erken koparması gerektiğini düşünüyordu. İtalyan teknik adam, takımının gereğinden fazla geriye çekilerek savunma hattını gereksiz baskı altında bıraktığını belirtti.

“Orada kaldık, çıkamıyorduk ve ardından golü yedik. Maç beş dakika daha sürseydi galibiyeti koruyamazdık. Maçı oynama şeklimize bakılırsa üçüncü golü atmalıydık. Ama bugün buraya özgüven, güç, kalite ve cesaretle geldik. Bu, tek bir kişinin başarısı değil. Kolo [Muani], birkaç farklı pas seçeneği daha bulabilirse rakibe zarar verecek bolca alan buluyor. Yalnızca maçın son bölümünde biraz geriye çekildik. Oyuna girenler, bunu yapabilecek niteliklere sahip oldukları için rakibe daha fazla sorun çıkarabilirdi. [Jeremie] Boga ve [Jeff] Ekhator gibi oyuncular hücuma geçişlerde daha iyi olabilirdi. Çok geriye çekildik ve biraz arada kaldık” dedi Spalletti.

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Takımın ortak çabasına övgü

Teun Koopmeiners’in eski kulübüne karşı performansı çok konuşuldu ancak Spalletti, takdirin tüm takıma yönelmesini istedi. Jhon Lucumi ve Pierre Kalulu’nun savunmaya katkılarını özellikle vurgularken yoğun baskı altında kendi taktik düzeninde kalecinin modern oyundaki rolünün önemine de dikkat çekti.

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“Oyuncular arasında ayrım yapmak istemiyorum çünkü Lucumi veya Kalulu gibi görünmeyen işleri iyi yapanlar da var. Bunların hepsi çok olumlu işaretler ama önemli olan rakip yarı sahada adam adama oynamış olmamız. Elbette bunu yaptığınızda biraz risk alırsınız” diye açıkladı. “Kaç kez kalecinin yalnızca kurtarış yapması gerektiğini söyledik? Oysa ayağıyla oynamayı bilmesi gerekiyor çünkü bu, karşılaştığınız bütün baskıyı boşa çıkarıyor.”

Mental güç ve kararlılık

Sonuçta galibiyet, Spalletti’ye göre bu Juventus takımının ayırt edici özelliklerinden biri hâline gelen zihinsel dayanıklılığa dayanıyordu. Spalletti, asıl endişesinin taktik plan değil, AZ’nin golü attığı anda gösterilen kararsızlık olduğunu yineledi ve tereddüdün sahadaki en büyük düşman olduğunu vurguladı.

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“Galibiyeti getiren şey, rakip yarı sahada oynamamızdı. Harika bir tutum ve zihniyet ortaya koyduk. Juventus, doğru tutumu gösterdiğinde beni ikna ediyor. Beni endişelendiren şey golü yeme şeklimiz çünkü bir karar vermedik. Karar vermemek, yanlış karar vermekten daha kötüdür; tereddüt edip rakibin iyi şekilde organize olmasını beklersiniz. Son bölümde, rakip çok sert karşı pres yaptığı için ileride top tutmamız gerekiyordu. Ama bu akşam çok güzel bir maç oynadık ve yedek kulübesinde kalanlar da dâhil bütün oyuncularımdan memnunum” diyerek sözlerini tamamladı.