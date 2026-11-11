Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, hedefleri yüksek İtalyan kulübünde savunma ve orta saha oyuncularının hızla yükselmesinde kilit rol oynadı. Jacobo Ramon ve Mattia Liberali, A millî takımda görev almaya hazırlanırken gelişimlerinde eski İspanya yıldızının taktik anlayışının payı olduğunu söyledi.

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Fabregas, Como'nun genç yıldızlarının hızlı yükselişine yön veriyor

Como'nun Cesc Fabregas yönetimindeki baş döndürücü yükselişi dikkat çekici sonuçlar vermeye devam ediyor. Kulübün gelişime odaklanan projesi, genç yetenekleri ülkelerinin A millî takımlarına taşıyor. İspanyol stoper Jacobo Ramon ve İtalyan genç oyuncu Mattia Liberali, Como Gölü kıyısında kariyerlerinde dönüm noktası niteliğinde çıkışlar yaptı.

Real Madrid'den ve Milano'nun büyük kulüplerinden birinden, üst düzeyde gelişim fırsatı bulmak için ayrılma yönünde cesur kararlar alan iki genç oyuncu, Fabregas'ta ideal rehberi buldu.

Şimdi sırasıyla İspanya ve İtalya A millî takımlarında görev almaya hazırlanırken gösterdikleri hızlı gelişim, Dünya Kupası şampiyonu orta saha oyuncusunun antrenörlük anlayışının derin etkisini ortaya koyuyor.

Ramon, Fabregas'ın kendine özgü taktiksel iletişimine dikkat çekti

Düzenli forma şansı bulmak ve yeteneklerini göstermek için Real Madrid'den ayrılan Jacobo Ramon, Fabregas'ın net futbol vizyonuyla soyunma odasındaki herkesi ne kadar kısa sürede kazandığını vurguladı.

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Ramon, AS'a yaptığı açıklamada, "Madrid'den ayrıldıktan sonra Cesc bana güvendi, her şeyi anlattı ve onun felsefesi benim tarzımla mükemmel biçimde örtüşüyor. Ona inanılmaz derecede minnettarım" dedi.

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Teknik direktörün oyuncularla kurduğu iletişime de değinen Ramon, "Bir şeyleri anlatma biçimi herkeste karşılık buluyor. İlk 11'de oynayanlar da yedekler de hepimizi kendine bağladı; bunu başarmak hiç kolay değil. Hepimiz onun fikirlerine tutkuyla bağlıyız ve bunun etkisi görülüyor" diye ekledi.

Liberali, Fabregas'ın rehberliğinde Şampiyonlar Ligi'nde parlıyor

Mattia Liberali'nin Calabria'da gelişimine katkı sağlayan bir kiralık dönem geçirdikten sonra Serie B'den Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yoğun temposuna oyun tarzı bakımından uyum sağlaması, uzman rehberliği gerektiriyordu. Fabregas da yaratıcı orta saha oyuncusuna büyük bir özgüven aşılayarak tam olarak bunu sağladı.

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Como'nun Lens karşısında Avrupa'da aldığı farklı galibiyette ilk Şampiyonlar Ligi golünü atan Liberali, Roberto Mancini tarafından İtalya A millî takımına çağrılmasıyla noktalanan unutulmaz bir hafta yaşadı.

Liberali, "Serie B'den Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nin yoğun temposuna geçmek kolay değildi. Fabregas bana çok yardımcı oluyor ve çok güven veriyor. Onunla ve harika grupla her şey çok iyi gidiyor. Kısa sürede çok şey oldu. Benim için harika bir haftaydı, hayatımın en iyi haftası" dedi.

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Millî takımda takdir görüyorlar, gözler gelecekte

Fabregas'ın titiz rehberliği altında Ramon, gol sezgisini korurken İtalyan futbolunun fiziksel talepleriyle başa çıkabilmek için altı kilo kas kütlesi kazandı. Teknik direktör de la Fuente tarafından ilk kez İspanya A millî takımına çağrıldı. Liberali ise İtalya'nın Fransa ve Belçika ile oynayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde kulüp formunu millî takım sahnesine taşımayı hedefliyor.

Millî maç arası, tam 12 Como oyuncusunun ülkelerinin millî takımlarında görev alacak olmasıyla kulübün dünya çapındaki etkisini gözler önüne seriyor. Çağrılan oyuncular arasında 2007 doğumlu Mattia Liberali ile 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Riccardo Cassano'nun İtalya A millî takımına ilk kez davet edilmesi öne çıkıyor. Kaptan Lucas Da Cunha ise geçen ay millî takıma ilk kez çağrılmasının ardından yeniden Fransa formasını giyecek ve İtalya ile Türkiye maçlarında görev alacak.

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İki oyuncu da Fabregas gibi bir taktik ustasıyla her gün çalışmanın olgunlaşmalarını yıllarca hızlandırdığını kabul ediyor. Como'nun üst düzey genç yetenekleri, Avrupa futbolunda dikkat çekmeye devam ediyor.