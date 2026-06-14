"Hepimiz kardeşiz" başlıklı fotoğraf... Almanya'nın Curacao'ya karşı attığı yedi golün ardından çekilen etkileyici bir kare

Dün Pazar günü Almanya ile Curaçao arasındaki maçın sonunda, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz anları arasında yerini alacak etkileyici bir sahne yaşandı.

Almanya, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curacao'yu ezici bir skorla (7-1) mağlup ederek, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda hızlı bir başlangıç yaptı.

Oyuncular maçtan sonra taraftarlarını selamlarken, maçın en dikkat çekici anı yaşandı. Saha ortasında Curacao milli takımından birkaç oyuncu, Felix Nemisha ve Jonathan Tah'ın etrafında küçük bir daire oluştu. Almanya milli takımının ikilisi, ellerini birleştirdi ve oyuncular, 90 dakika boyunca süren yoğun rekabet atmosferinden bir anlığına uzaklaşarak, düşüncelere daldı.

Maçtan sonra Alman "ARD" kanalına verdiği röportajda, ilk golü atan Felix Nemesha bu anla ilgili şunları söyledi: "Maç sırasında rakiptik, ama maçtan sonra hepimiz kardeş olduk."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Hala çok minnettar olduğumuz için birlikte kısa bir dua ettik."

Almanya ve Curacao milli takımları, Fildişi Sahili ve Ekvador milli takımlarıyla birlikte Dünya Kupası'nın 5. grubunda mücadele ediyor.







