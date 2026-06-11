"Hepimiz ikiyüzlüyüz"... Norveç teknik direktörü, Irak maçı öncesinde ABD'deki Dünya Kupası'nı sarsıyor

Norveç Milli Takımı teknik direktörü Ståle Solbakken, Iraklı forvet Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda gözaltına alınmasına tepki göstererek, ABD'nin 2026 Dünya Kupası ile ilgili uygulamalarını eleştirdi ve ABD'deki ortamı "genel ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

ABD'nin CBS kanalına göre, "Rafidain Aslanları" oyuncusu, Irak milli takımı heyeti ile birlikte havaalanına vardığında gümrük ve sınır muhafızları tarafından yedi saat boyunca gözaltına alındı.

Perşembe günü Norveç kampında düzenlediği basın toplantısında, turnuvada Norveç'in ilk rakibi olan Hüseyin'in gözaltına alınmasıyla ilgili bir soru sorulan Solbakken, "Hepimiz olanların gereksiz olduğu ve birçok konunun farklı şekilde ele alınabileceği konusunda hemfikiriz, ancak hepimiz ikiyüzlüyüz" diye yanıt verdi.

56 yaşındaki teknik direktör sert bir tonla şunları ekledi: "Yine de Dünya Kupası burada düzenleniyor ve biz buraya futbol oynamaya geldik."

Ne demek istediğini açıklaması istendiğinde, "Ev sahibi ülkenin başka bir ülkeyle gerginlik içinde olması - İran'a atıfta bulunarak - ve bahsettiğimiz gibi zorluklar dahil her şey" dedi.

Solbakken'in açıklamaları, Norveç'in 1998'den bu yana 28 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'na tarihi dönüşünden üç gün önce geldi.

Erling Haaland'ın yer aldığı milli takım, 16 Haziran'da Irak ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak, ardından 22 Haziran'da Senegal ile karşılaşacak ve 26 Haziran'da 9. grupta Fransa ile karşılaşacak.