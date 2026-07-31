Perşembe akşamı Inter Turku (Finlandiya) deplasmanındaki rövanşı 2-0 kaybeden favori Türk Süper Lig ekibi, Conference League elemelerinin 2. turunda havlu atmak zorunda kaldı ve böylece önümüzdeki sezonda Avrupa’da yer almayacak.

Geçen hafta oynanan ilk maçta da, Başakşehir için resmi sezon açılışı niteliği taşıyan karşılaşmada, Şahin’in ekibi hayal kırıklığı yaratmış ve sahasında 1-1’in ötesine geçememişti. Finlandiya Ligi’nin ikinci sırasındaki takımla oynanan ikinci mücadelede (Finlandiya’da sezon takvim yılı içinde oynanıyor) Türk ekibi 18. dakikada geri düştü; Turku adına santrfor Jasse Tuominen fileleri havalandırdı. İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra ise Nijeryalı Clinton Jephta skoru ev sahibi adına 2-0’a taşıdı (47.). Devamında Başakşehir artık maça geri dönemedi.

Şahin, maçın ardından takımının performansını eleştirerek, "Gerçek her zaman sahada ortaya çıkar. Bugün oyunun hiçbir anında bir üst tura çıkmayı hak etmedik" dedi. Borussia Dortmund’un eski oyuncusu ve teknik direktörü, "Bugün bu hayal kırıklığını hissetmeliyiz. Bu, hepimiz için çok acı verici bir deneyimdi" ifadelerini kullandı. Şahin, eski Bundesliga golcüsü Davie Selke’ye (diğerlerinin yanı sıra Bremen, Hertha ve HSV) ilk 11’de görev verdi ancak ortaya koyduğu hayal kırıklığı yaratan performansın ardından onu devre arasında oyundan aldı.

Nuri Şahin, Başakşehir’i 5. sıraya taşımıştı

Futbolculuk kariyerinde BVB formasıyla 274 maça çıkan Şahin, 2024 yazında Borussia’da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Ancak yaklaşık yarım yıl sonra yeniden ayrılmak zorunda kaldı ve birkaç aylık aranın ardından Eylül 2025’te sonunda Başakşehir’in başına geçti.





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İstanbul ekibi o sırada zayıf bir sezon başlangıcını geride bırakmıştı, Şahin takımı toparladı ve sonunda 5. sırayı aldı; bu da Avrupa futbolu umudunu beraberinde getirdi. Ancak bu umut, Conference League elemelerinde 2. turda gelen elenişle birlikte aniden ortadan kalktı.

Başakşehir’in Süper Lig fikstürü kolay değil

2028’e kadar sözleşmesi bulunan Şahin için şimdi yapılması gereken, kötü geçen resmi maç başlangıcını mümkün olan en kısa sürede kafalardan silmek. "Antrenmanlarda çalıştığımız gibi oynamadık. Bu da benim bunu yeterince iyi aktaramadığım anlamına geliyor. Sorumluluk bende" diyerek yenilgiyi üstlendi. İki haftadan biraz fazla süre sonra işlerin yeniden daha iyi gitmesi hedefleniyor; Başakşehir, yeni Süper Lig sezonunun açılışında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Ardından ise Trabzonspor deplasmanı (2. hafta) ve erkenden oynanacak son şampiyon Galatasaray maçı (4. hafta) nedeniyle zorlu bir başlangıç fikstürü bekliyor.

Öte yandan Turku, Başakşehir karşısında aldığı sürpriz sonucun ardından Conference League elemelerinde yoluna artık favori olarak devam edecek. Fin ekibi 3. turda Lihtenştayn temsilcisi ve zayıf taraf olarak görülen FC Vaduz ile karşılaşacak. Turku’nun lig aşamasına kalabilmesi için turu geçmesi durumunda ardından play-off’u da aşması gerekecek.