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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"Hepimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz"… Fransa'nın efsanesi, oyunculara sert çıkıştı

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
P. Vieira
Fransa
İspanya
ABD

İspanya, yarı finalde iki gol atarak galip geldi

Fransa’nın efsane ismi Patrick Vieira, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya yenildikten sonra milli takımına sert bir eleştiri yöneltti.

İspanya, bugün Salı günü oynanan yarı final maçında Fransa'yı 2-0 mağlup ederek, önümüzdeki Pazar günü oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline ilk biletini aldı.

Maçın ardından, özellikle İspanya'nın karşılaşmadaki bariz üstünlüğü nedeniyle, Fransız milli takım taraftarları arasında gerçek bir hayal kırıklığı havası hakimdi.

ITV kanalında spor yorumcusu olarak görev yapan Patrick Vieira ise Didier Deschamps'ın oyuncularının sönük performansından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Viera, “Bu turnuvada Fransa’dan çok şey bekliyorduk. Sonuçtan, özellikle de performanstan hepimiz büyük bir hayal kırıklığı duyuyoruz, çünkü bugün en iyi oyuncularımızın olağanüstü bir performans sergilemesine ihtiyacımız vardı, ancak bunu başaramadılar” dedi.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
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BLN
Dünya Kupası
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İspanya
ESP
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Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Finale yükselme şansını kaçıran sadece bir ya da iki oyuncu değildi, hepsi... Hepimiz çok kötüydük.”

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