Eski Liverpool sağ beki Glen Johnson, orta sahada kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidileceği yönündeki haberlerin ardından Anfield yönetiminin Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ın sözleşmesini uzatma konusundaki isteksizliğini sorguladı. 2023'te Brighton'dan gelen ve sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden 27 yaşındaki oyuncunun Merseyside'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

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Eski savunmacı Anfield yönetimini sorguladı

Johnson, Merseyside ekibinin istikrarlı Güney Amerikalı oyun kurucusuna yeni bir sözleşme teklif etmeyi reddetmesine şaşırırken, rakip kulüplerin onu transfer etmek için “can atacağını” söyledi. Dünya Kupası şampiyonu oyuncu yazın ayrılmayı reddedip bu sezon çıktığı 13 maçta dört gol atmasına rağmen kulüp yöneticileri sözleşmesini uzatmadı. Bunun yerine yöneticiler onu 2027 yazında satmaya sıcak bakıyor.

Arjantinliden önce orta saha arkadaşlarına yeni sözleşme

Üç yıl önce Amex Stadyumu'ndan ayrılırken beş yıllık sözleşme imzalayan Mac Allister, eylülde yönetimin kendisine sözleşme uzatabilecek durumda olmadıklarını bildirmesinin ardından “çok, çok üzgün” olduğunu açıklamıştı. Orta sahadaki partnerleri Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai ile uzun süreli yeni sözleşmeler imzalanırken kendisine teklif yapılmaması hayal kırıklığını artırdı.

Betfred'e verdiği röportajda Johnson, anlaşma sağlanamamasına şaşırdığını dile getirdi: “Şaşırdım. Her zaman güvenilir bir performans sergiliyor, hiçbir zaman çok kötü oynamıyor ve Liverpool takımında harika bir oyuncu. Onu oyuncu olarak gerçekten seviyorum. Alexis, diğer birkaç oyuncunun sözleşmesi yenilenirken kendisininkinin yenilenmemesi nedeniyle yeni bir sözleşme istediğini açıkça söyledi. Bizim kadar şaşkın olduğu belli.”

Yaz aylarındaki yeniden yapılanma oyun kurucunun kalmasını tehdit ediyor

Sky Sports Switzerland'a göre Anfield'daki transfer yetkilileri, sezon sonunda en az bir yıldız orta saha oyuncusu için büyük yatırım yapma planlarını Arjantinli oyuncuya bildirdi. Bu da takımda kalmak istemesine rağmen yeni sözleşme talebinin reddedileceği anlamına geliyor.

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Orta saha oyuncusunun ilk 11 için önemine değinen Johnson şunları ekledi: “Her hafta ilk 11'de oynayacak kadar iyiyse kesinlikle takımda tutmak isteyeceğiniz biridir. Her şeyi iyi yapıyor ve diğer büyük takımlar onu transfer etmek için can atar. Bu yüzden sözleşmesinin henüz yenilenmemesine şaşırıyorum.

“Belki bizim bilmediğimiz kulüp içi bilgiler vardır ama oyunculuğu ve takıma katkısı düşünüldüğünde onu tutmaları gerektiğini düşünüyorum.”

Son şampiyon sıradaki maçta Anfield'a konuk olacak

Bu sezonun ötesindeki geleceğine ilişkin belirsizlik sürse de Mac Allister, teknik direktör Andoni Iraola için sahada kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor. Çarşamba günü Carabao Cup'ta Chelsea karşısında penaltı atışlarıyla kazanılan maçta yalnızca sonradan oyuna giren Arjantinli oyuncunun bu hafta sonu ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Liverpool, Premier League'in son şampiyonu Arsenal'ı pazar günü dokuzuncu haftanın büyük karşılaşmasında ağırlayacak.