Barca'nın cuma akşamı resmen açıkladığı üzere Jesse Bisiwu, Club Brugge'den Katalonya'ya transfer oldu. Hücum oyuncusu 2031'e kadar geçerli beş yıllık sözleşmeye imza attı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre Barca, Belçika'nın önde gelen kulübüne 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Brugge'ün sonraki satıştan yüzde 20 pay almayı güvence altına aldığı belirtildi.

Bisiwu için ödenen bedel oldukça yüksek görünüyor; sonuçta 18 yaşındaki oyuncu şu ana kadar henüz birinci ligde hiç maça çıkmadı. 2020'de 12 yaşındayken Brugge'e transfer olan Bisiwu, o tarihten bu yana burada yetiştirildi. Henüz 15 yaşındayken de kulübün B takımıyla Belçika ikinci ligindeki ilk maçına çıktı.

Barcelona, Jesse Bisiwu için heyecanlı: Brugge'de henüz birinci lig maçı yok

Geçen sezon sol kanat oyuncusu zaman zaman B takımında ilk 11'de kendine yer buldu ve ikinci ligde 15 maça çıktı. Ayrıca Brugge'ün U19 takımıyla Youth League'de forma giydi; burada sekiz maçta üç gol ve bir asist üretti. Belçika ekibi finale kadar yükseldi ve finali ancak penaltı atışlarında Real Madrid'e kaybetti, ancak Bisiwu final maçında oyuna ancak son anlarda girdi.





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Bu arada Belçika U19 milli takım oyuncusunun Brugge'ün A takımıyla ilk maçına çıkması nasip olmadı. İspanya şampiyonu, transfer duyurusunda Bisiwu'yu "Hızı, fizik gücü ve dribling yeteneği sayesinde önünde parlak bir gelecek bulunan bir kanat oyuncusu" sözleriyle tanımladı.

Bisiwu, uluslararası alanda ise geçen yıl U17 Avrupa Şampiyonası'nda dört maçta iki asist yapıp Belçika ile yarı finale ulaşarak dikkat çekmişti. Barca'da Bisiwu'nun ilk etapta İspanya dördüncü liginde mücadele eden ikinci takımda maç pratiği kazanması bekleniyor. Ancak Hansi Flick'in onu düzenli olarak A takım antrenmanlarına da dahil etmesi ve yeni transferi bu şekilde adım adım yüksek seviyeye alıştırması öngörülüyor.