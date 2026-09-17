"Leroy bu sezon henüz gerçekten ritim bulamadı" diyen Klopp, perşembe günü Frankfurt am Main'daki kadro tanıtımında, Türkiye lejyoneriyle şu ana kadar henüz bir kez bile konuşmadığını da kabul etti. Ancak: "Onunla elbette daha konuşacağım." Eğer konuşulacak bir şey olursa.

Undav için durum böyleydi. Klopp, Stuttgartlı oyuncuya onu şu anda neden DFB kadrosunda görmediğini açıkça anlattı. "Deniz'in şu ana kadar sorunları var, sezona henüz tam olarak giremedi. Burada dört forvet tercih etmek istedim ve şu an için diğerlerini seçtim." Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor: Undav da diğer herkes gibi kendisini kanıtlama şansına sahip. Klopp, hiç kimse için "kapının kapanmadığını" vurguladı.

Ancak görünüşe göre bir istisna var: Oliver Baumann. Hoffenheimlı oyuncu için "durum çok basit, ben Marc-André ter Stegen'i tercih ettim ve sonrasında da yeni nesli istedim" diyen Klopp, kararını kaleciye bizzat ilettiğini açıkladı.

Jürgen Klopp, Leon Goretzka ile de henüz konuşmadı

Leon Goretzka (Aston Villa) ile ise "henüz konuşmadım ama Leon sakat". Jamie Leweling'in Dünya Kupası'nda "bir sakatlık nedeniyle tam olarak ritmini bulamadığını" ve zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. "O da bunu anladı. Zaten anlaşılabilir bir durum."

Klopp genel olarak, konuştuğu herkesin kararını kabul ettiğini vurguladı. "Mümkün olduğu ve onlar da talep ettiği ölçüde, neden, niçin olduğuna dair geri bildirim de aldılar. Yani neyin eksik olduğu konusunda."

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü "50, 60'ın üzerinde telefon görüşmesi yaptı". Bazılarıyla neden konuşmadığını ise şöyle açıkladı: "Bu telefon konuşmalarının içeriği de olmalı. Sadece, merhaba, ben buradayım, nasılsın?" Bunun ona anlamlı gelmediğini söyledi. "Konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz." Sané ile de.