"Bu adımdan asla pişmanlık duymazdım. Böyle büyük bir kulüp kapınızı çaldığında bunu reddedemezsiniz. Genç bir oyuncuya, Bayern Münih'te oynayacaksın denildiğinde uzun uzun düşünmezsiniz", dedi Zaragoza.

İspanyol oyuncu, kendisini çok kısa süre içinde Avrupa futbolunun zirvesine taşıyan yükselişine de dönüp baktı: "Daha önce ikinci ligde yedek oyuncuydum, son altı maçta ilk 11'de oynamıştım, birinci lige yükselmiştim ve Bayern Münih benimle sözleşme imzaladığında henüz sadece on maça çıkmıştım. Böyle şeyler normalde olmaz. Bundan pişman da değilim çünkü hayatımı ve ailemin hayatını daha iyi bir hale getirdi."

Bugün Zaragoza'nın Ocak 2024'te Münih'e transferi sportif açıdan bir yanlış anlaşılma olarak görülüyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Säbener Straße'ye atılan adımın fazla büyük olduğunun ortaya çıkmasını ise futbolcu, yetersiz futbol kalitesine bağlamıyor.

"Birçok faktör var. Dünyanın en iyi kulüplerinden birine, hatta belki de en iyisine, Bayern Münih'e transfer olan 20 yaşında biriydim. Benim pozisyonumda o dönem bana göre dünyanın en iyisi olan Musiala oynuyordu, ayrıca Sane, Gnabry, Coman vardı; daha binlerce isim sayabilirim", diyen Zaragoza sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben ikinci ligden yeni gelmiştim, birinci ligde sadece on maça çıkmıştım ve sonra Bayern Münih geldi. Bu kolay değil: dil, iklim, yemek, konfor alanımdan çıkmak. Futbol seviyem nedeniyle başarılı olamadığıma inanmıyorum. Bence mesele şartlardı. Kariyerimde çok büyük bir adımdı ve ben buna henüz hazır değildim."

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Bryan Zaragoza neredeyse Barcelona'ya transfer oluyordu

Ancak kariyeri farklı bir yöne de gidebilirdi. Zaragoza'nın kısa süre önce İspanyol radyo kanalı Cadena SER'e verdiği röportajda açıkladığı üzere, Almanya'ya transferinden önce LaLiga'nın bir devi de onu kadrosuna katmak istiyordu.

"Gerçekten de Barca'ya transfer olma ihtimalim vardı. Temaslar oldu", diyerek bunu açıkladı. Bu ilginin sebebi, Zaragoza'nın Ekim 2023'te Barcelona'ya karşı 2-2 biten maçta attığı iki golle de öne çıktığı Granada'daki müthiş ilk yarı performansıydı.

Zaragoza, Bayern'de toplamda sadece yedi resmi maça çıktı. Kulüp, son transfer dönemlerinde bonservisiyle bir alıcı bulamadığı için Zaragoza'nın Münih'te 2029'a kadar devam eden sözleşmesi hâlâ bulunuyor.

2024 yazından bu yana aralıksız olarak kiralandı; Osasuna'ya, Vigo'ya ve Roma'ya. Zaragoza, ağustos sonundan bu yana ise belirli şartlar altında satın alma zorunluluğu devreye girecek şekilde Espanyol Barcelona forması giyiyor.