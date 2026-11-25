2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin yankıları sürüyor. Fas, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Senegal'in şampiyonluğunu geri veren kararına itiraz edeceğini resmen açıkladı. Turnuva tarihinin en tartışmalı maçlarından birinin ardından Fas Futbol Federasyonu kupadan vazgeçmiyor.

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Kaotik final, aylar süren hukuki mücadeleyi nasıl başlattı?

Turnuvaya ev sahipliği yapan Fas'ın finalin 98. dakikasında penaltı kazanmasıyla olaylar başladı. Öfkelenen Senegalli futbolcular ve teknik ekip protesto amacıyla sahayı terk etti. Oyun 14 dakika durdu. Senegal ekibi sahaya döndükten sonra Brahim Diaz penaltıyı kaçırdı ve Senegal uzatmalarda 1-0 kazandı.

İki ay sonra Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), davranışları nedeniyle Senegal'in şampiyonluğunu elinden alıp Fas'ı 3-0 hükmen galip ilan etti . Bunun üzerine Senegal Futbol Federasyonu (FSF) CAS'a başvurdu .

CAS, hakemin oyunu sürdürme kararını geçerli saydı

CAS, salı günü açıkladığı kararda finalin skorunu onayladı ve hakemin oyunu yeniden başlatma kararının meseleyi çözüme kavuşturduğunu belirtti .

“Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal Futbol Federasyonu'nun (FSF), CAF ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'na (FRMF) karşı 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) finaline ilişkin itirazını kabul etti. CAF Temyiz Kurulu'nun verdiği karar iptal edildi ve CAF Disiplin Kurulu'nun kararı yeniden yürürlüğe girdi.

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“Dolayısıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin bitiminde ortaya çıkan sonuç onaylandı (Senegal lehine 1-0).

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“Hakem, oyunu yeniden başlatmak için düdüğünü çalarak maçın devam etmesi için gerekli koşulların sağlandığına hükmetti: Her iki takım da yeniden sahadaydı ve ikisi de devam etmek istediğini ifade etmişti.

“Heyete göre hakemin kararının etkilerinin saha içiyle sınırlı olduğuna şüphe yoktur. Bu nedenle heyet, hakemin kararının ‘saha içi kararları’ doktrini kapsamında olduğu görüşündedir.

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“Afrika Uluslar Kupası Talimatı'nın 82. ve 84. maddeleri yalnızca bir takımın davranışının hakemin maçı kalıcı olarak tatil etmesine yol açtığı durumlarda maçın sonucunu belirlemek için düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu davada uygulanamazlar.”

Fas, karar öncesinde yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesine tepki gösterdi

Ancak FRMF kararı kabul etmiyor. Federasyon, CAS heyeti üyesi Ulrich Haas ile Senegal Futbol Federasyonu başkanı arasında kararın verilmesinden iki gün önce iletişim kurulduğu iddiasını itiraz gerekçesi gösteriyor.

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FRMF, açıklamasında şunları söyledi: “FSF'nin, 2025 Afrika Uluslar Kupası final maçına ilişkin CAF Temyiz Kurulu kararına karşı yaptığı başvuru hakkında CAS'ın verdiği kararı not ediyoruz. Bu bağlamda Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, tahkim sürecinin bütünlüğünü ve güvenilirliğini zedeleyebilecek uygulamalara ilişkin gerekli hukuki sonuçların doğurulması talebinin dikkate alınmamasına şaşırdığını belirtiyor ve bunu protesto ediyor. Özellikle de CAS heyetinde yer alan Alman hakem Ulrich Haas ile Senegal Futbol Federasyonu başkanı arasında kararın açıklanmasından 48 saat önce iletişim kurulduğunun doğrulanmış olması söz konusu.

“FRMF ayrıca kararın, oyuncuların hakemin izni olmadan oyun alanını terk etmesi ve bunun doğurduğu disiplin sorumlulukları ile cezalar konusunda Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA'nın yakın zamanda benimsediği yaklaşımı dikkate almadığını belirtiyor.

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“Bu doğrultuda FRMF, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına itiraz etmek için mevcut tüm hukuki yollara başvurma niyetini teyit ediyor.”

Kupa için verilen hukuki mücadelede sırada ne var?

Salı günkü karar, 2025 Afrika Uluslar Kupası tartışmasını sona erdirmek yerine saha dışında yeni bir mücadele başlattı. FRMF, CAS kararına karşı mevcut tüm hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.

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Olası bir itiraz, karar öncesinde kurulduğu iddia edilen iletişimin heyetin güvenilirliğini zedeleyip zedelemediğine ve Fas'ın oyuncuların izinsiz olarak sahayı terk etmesine ilişkin FIFA ile IFAB'ın yakın tarihli yönergelerinin uygulanması talebine odaklanacak.