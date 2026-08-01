Barça'nın cuma akşamı resmen duyurduğu üzere Jesse Bisiwu, Club Brugge'den Katalonya'ya transfer oluyor. Hücum oyuncusu 2031'e kadar geçerli beş yıllık sözleşmeye imza attı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre Barça, Belçika'nın önde gelen kulübüne 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Brugge'ün sonraki satıştan yüzde 20 pay alma hakkını da güvence altına aldığı belirtildi.

Bisiwu için ödenen bedel oldukça yüksek görünüyor, zira 18 yaşındaki oyuncu şu ana kadar henüz birinci ligde maça çıkmadı. 2020'de 12 yaşındayken Brugge'e transfer olan oyuncu, o tarihten bu yana burada yetiştirildi; 15 yaşındayken ise Belçika ikinci ligindeki B takımında ilk maçına çıkmıştı.

Barcelona, Jesse Bisiwu için heyecanlı: Brugge'de henüz birinci lig maçı yok

Geçen sezon sol kanat oyuncusu zaman zaman B takımında ilk 11'de kendine yer buldu ve ikinci ligde 15 maça çıktı. Ayrıca Brugge'ün U19 takımıyla Youth League'de forma giydi; burada sekiz maçta üç gol ve bir asist kaydetti. Belçika ekibi finale kadar yükseldi ve finali ancak penaltı atışlarında Real Madrid'e kaybetti, ancak Bisiwu finalde oyuna ancak son dakikalarda dahil oldu.

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Belçika U19 Milli Takımı oyuncusunun Brugge'ün A takımıyla ilk maçına çıkması ise nasip olmadı. İspanya şampiyonu, transfer açıklamasında Bisiwu'yu "Hızı, sağlamlığı ve dripling gücü sayesinde önünde parlak bir gelecek olan bir kanat oyuncusu" sözleriyle tanımladı.

Uluslararası alanda Bisiwu, geçen yıl düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda dört maçta iki asist yapıp Belçika ile yarı finale yükselerek dikkatleri üzerine çekmişti. Barça'da Bisiwu'nun ilk etapta İspanya dördüncü liginde mücadele eden ikinci takımda maç pratiği kazanması bekleniyor. Ancak Hansi Flick'in onu düzenli olarak A takım antrenmanlarına da dahil etmesi ve yeni transferi adım adım yüksek seviyeye alıştırması öngörülüyor.