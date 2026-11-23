Reklam

Borussia Dortmund'da yıldız adayı olarak görülen Emre Mor, kulübe transferinden önce "Türk Messi" lakabını almıştı. Ancak yıllardır kulüp kulüp dolaşan futbolcunun yolculuğu şimdilik üzücü bir şekilde sona eriyor.

Kulübü NEC Nijmegen'in pazartesi günü açıkladığı üzere Mor, henüz 29 yaşında sıra dışı kariyerine şimdilik ara verecek. Yeniden dönüp dönmeyeceği, dönerse bunun ne zaman olacağı belirsiz. Yazın imzalanan iki yıllık sözleşmesi "derhal geçerli olmak üzere" feshedildi.

Kulübün açıklamasında Mor'un şu sözlerine yer verildi: "Küçük bir çocuk olduğumdan beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali yaşayabilmek benim için her şey demek. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım."

Ancak "bazı sağlık sorunları" nedeniyle "profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşmaya ve kendime odaklanmaya" karar verdiğini belirtti. Mor, "Vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı önceliğim hâline getirmem gereken bir noktaya geldim" dedi. Bununla birlikte "geleceğin kendisine neler getireceği konusunda hâlâ umutlu" olduğunu söyledi.

Reklam Reklam

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, Mor'un "çok yetenekli bir futbolcu" olduğunu, derhal yolları ayırmanın ise "iki taraf için de en iyi çözüm" olduğunu söyledi: "Sağlık her zaman önce gelir. Bu süreçte Emre'ye ve geleceği için her şeyin en iyisini diliyoruz."

Related Topics

Emre Mor'un Dortmund dönemi: "Türk Messi" kısa sürede ayrılmak istedi

Mor, 2016'da büyük beklentilerle yaklaşık 10 milyon euro karşılığında Nordsjaelland'dan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Ancak Dortmund'daki tek yılında yalnızca 19 resmî maça çıktı, bir gol ve iki asist kaydetti. Bir sezonun ardından kendi isteğiyle kulüpten ayrılmak istedi. Inter Milan'a transferi ise dönemin menajeri Muzzi Özcan'ın Nerazzurri'den ek mali taleplerde bulunması nedeniyle son aşamada gerçekleşmedi.

Bu transfer gerçekleşseydi Mor'un kariyeri nasıl ilerlerdi, kim bilir? O dönem 20 yaşında olan futbolcu, Inter transferinin sonuçsuz kalmasının ardından menajeriyle yollarını ayırdı ve sürpriz biçimde Celta Vigo'ya katıldı. Dortmund bu transferden 13 milyon euro kazandı. Böylece Mor transferi, en azından mali açıdan kulüp için oldukça başarılı bir anlaşma oldu.

Reklam

Mor'un kariyeri ise kısa sürede durakladı. Vigo'da iki yıl kaldı ancak üzerinde adı ve forma numarası bulunan bir tahtta oturduğu tuhaf fotoğrafla hafızalarda yer etti. La Liga kulübüyle yaptığı altı yıllık sözleşmenin kalanını ise tamamen başka kulüplerde, ağırlıklı olarak Türkiye'de kiralık olarak geçirdi.

Mor, Galatasaray ve Olympiakos'un ardından Karagümrük'te forma giydi. Bonservisi eline geçtiğinde onu kadrosuna katan Karagümrük, hemen ardından iki milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye sattı ve yeniden kiraladı. Mor, Fenerbahçe formasıyla sonuçta 49 maça çıktı, altı gol ve beş asist kaydetti. Ardından yazın kulüpten bir kez daha bonservis bedeli olmadan ayrıldı.

Reklam

Mor'u NEC Nijmegen kadrosuna kattı. Aalbers, o dönemki düşüncelerini şimdi şöyle anlattı: "Geçen yaz birbirimize destek olmak ve ona yeteneğini NEC'de gösterme fırsatı vermek için bu zorluğa birlikte giriştik." Ancak Mor'un kariyerindeki bu dönem de başarıyla sonuçlanmadı.

Emre Mor'un kariyer istatistikleri