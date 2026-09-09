Henry, Rodri'ye övgüler yağdırdı: Barcelona yeni Busquets'i kadrosuna kattı

Eski Barcelona ve Arsenal oyuncusu Fransız Thierry Henry, Rodri'nin Katalan kulübüne katılma transferini övdü ve onu Blaugrana'nın eski oyuncusu Sergio Busquets'in birebir kopyası olarak nitelendirdi.

Barcelona, bu akşam çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna, kıta çapındaki organizasyonun ilk turunun ilk haftasında Feyenoord ile karşılaşarak başlıyor.





"CBS Sports" ağının analisti Henry'ye, Rodri'nin Sergio Busquets'ten daha iyi olup olmadığı sorulduğunda, gündeme getirmek istemediği bu tartışmaya girmekte tereddüt etmedi ve Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünü yeni kazanan oyuncuyu, bu yeni dönemde Busquets'in birebir kopyası olarak işaret etti.

Henry, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Busquets'ten daha iyi olup olmadığını bilmiyorum, bu tamamen başka bir konu, ama onun gibi başka bir oyuncu göreceğimi hiç beklemezdim. Onu görmüştüm ve şimdi bir tane daha görüyorum. Barcelona onun gibi başka bir oyuncu daha kadrosuna kattı."

Henry sözlerine şöyle devam etti: "Busquets Ballon d'Or kazanmadı, Xavi ve Iniesta da öyle. Söylemek istediğim şey şu: Bu oyuncu, fiziksel olarak formda olursa ve umarım sakatlanmaz, takımda köklü bir değişim yaratacak. 5-0 kazandılar (Valencia karşısında) ve kontratak sonucu hiç gol yemediler. Takıma kattığı şey bu, ve işte bu yüzden bu takım son derece tehlikeli olacak."

Ve ekledi: "Topa hiçbir baskı yoktu; derinliği kontrol etti, kanat oyuncusunu uzaklaştırdı ve rakibiyle gerektiği gibi koştu. Bir defansif orta saha oyuncusu olarak topu yeniden dolaşıma soktu ve doğrudan ileriye çıktı. Oyun tarzı ve keskin görüşü göz önüne alındığında, rakibin hamlelerini önceden sezip onu durdurabilmek onun görevi."

Şu sözlerle tamamladı: "Kanattaki oyuncuya baskı yaptığında yere düşmediğini gördünüz mü? Yaklaşık iki metre uzakta durdu, durumu analiz etti, takımının topu geri kazanmasına izin verdi, sonra derinliğe döndü, topu kontrol etti ve diğer tarafa pasladı. O farklı bir oyuncu ve bunu biliyoruz. Umarım onlar için fiziksel olarak formda kalır."

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