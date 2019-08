Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren ve attığı gollerle takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, ekiplerinden 'ya transfer oldu.

ekibine 5 yıllık imza atan Nijeryalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski kulüpleri ve Galatasaray'a teşekkür etti:

I want to thank @everton for the opportunity and making it possible for me to experience the best year of my career at @galatasaray . My time in Turkey was nothing short of amazing! The supporters, the club and my teammates made me feel at home from Day 1! We made history Thank U