Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a teşekkür mesajı: Beraber tarih yazdık

Monaco'ya transfer olan Nijeryalı oyuncu Galatasaray'a ve taraftarına teşekkür etti.

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren ve attığı gollerle takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, ekiplerinden 'ya transfer oldu.

ekibine 5 yıllık imza atan Nijeryalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski kulüpleri ve Galatasaray'a teşekkür etti:

I want to thank @everton for the opportunity and making it possible for me to experience the best year of my career at @galatasaray . My time in Turkey was nothing short of amazing! The supporters, the club and my teammates made me feel at home from Day 1! We made history Thank U — Henry Onyekuru (@henryconyekuru) August 12, 2019

Onyekuru'nun mesajları şu şekilde:

"Everton'a bana verdiği fırsat için ve Galatasaray ile harika bir sezon geçirmeme olanak sağladığı için çok teşekkür ederim. 'de geçen zamanım inanılmazdı. Taraftarlar, kulüp ve takım arkadaşlarım ilk günden itibaren evimde gibi hissetmemi sağladılar"

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Galatasaray günlerini mutlulukla anan Nijeryalı oyuncu "Beraber tarih yazdık" diyerek taraftara ve takımına mesaj gönderdi.

Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 gol kaydetti.