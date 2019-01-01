Galatasaray

Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a teşekkür mesajı: Beraber tarih yazdık

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Monaco'ya transfer olan Nijeryalı oyuncu Galatasaray'a ve taraftarına teşekkür etti.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve attığı gollerle takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

Fransa ekibine 5 yıllık imza atan Nijeryalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski kulüpleri Everton ve Galatasaray'a teşekkür etti:

Onyekuru'nun mesajları şu şekilde:

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"Everton'a bana verdiği fırsat için ve Galatasaray ile harika bir sezon geçirmeme olanak sağladığı için çok teşekkür ederim. Türkiye'de geçen zamanım inanılmazdı. Taraftarlar, kulüp ve takım arkadaşlarım ilk günden itibaren evimde gibi hissetmemi sağladılar"

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Galatasaray günlerini mutlulukla anan Nijeryalı oyuncu "Beraber tarih yazdık" diyerek taraftara ve takımına mesaj gönderdi.

Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 gol kaydetti.

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