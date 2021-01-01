Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a kötü haber

Yeni Malatyaspor ile hayati bir maça çıkacak olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon takım belli olacak. İstanbul'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, -2 averajla lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Göztepe - Beşiktaş maçından gelecek skora göre şampiyonluk ihtimali bulunan Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi.

Antrenmanı yarıda bıraktı

Yıldız oyuncu Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi son antrenmanı yapan Onyekuru, sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Yıldız oyuncunun Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyip, giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

Henry Onyekuru bu sezon ne yaptı?

Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuyu, devre arasında Fransa'nın Monaco takımından satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Daha önce de kiralık olarak sarı - kırmızılı formayı giyen Onyekuru, Süper Lig'de 14 karşılaşmada şans buldu.

Başarılı oyuncu bu maçlarda beş gol atarken, dört kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Sezonun ilk yarısını Monaco'da geçiren Onyekuru, Ligue 1'de dört maçta şans bulmuş ve bir kez asist yapmayı başarmıştı.