Henry Onyekuru'da teşhis edilen "sıtma" nedir? Sıtma tedavisi ne kadar sürer?

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da sıtma teşhis edildi. Peki, sıtma hastalığı nedir?

Geçtiğimiz günlerde , forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurmuştu.

Sarı kırmızılı ekip, Onyekuru'nun kulüple görüşmelerini yapmadan önce tatil için gittiği 'da sıtma paratizine maruz kaldığını açıkladı.

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Sıtma nedir?

Sıtma, bir grup parazitin dişi sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir enfeskiyon hastalığıdır. Sıtma ve enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu yerlerin başında Asya ve Afrika ülkeleri vardır.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada olduğu gibi sıtma hastalığının belirtiler, arasında yüksek ateşin yanı sıra üşüme, titreme ve bol ter yer alır. Bu belirtilere kusma ve ishal eşlik edebilir.

Sıtma tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken teşhis ve uygun tedavi halinde hastalar iyileşebilir. Sıtmaya neden olan parazitin türüne, hastanın direnç durumuna ve ilaçların etki gücüne göre tedavi süresi değişebilir. Sıtma tedavisi genelde bir hafta ile bir ay arasında değişiklik gösterir. Hastalığın hangi evrede olduğu da tedavi süresinde değişikliğe sebep olan bir başka faktördür.