Henry Onyekuru: Fatih Terim ile pes etmek gibi bir lüksünüz yok

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Henry Onyekuru, takımda kalmak istediğini ancak kararın kendisinde olmadığını belirtti.

'da attığı 14 golle şampiyonluğun mimarlarından olan Henry Onyekuru, takımda kalmak istediğini belirtti.

Fanatik'e verdiği demeçte sarı kırmızılı takımda kalmaktan yana tercihini kullanmak istediğini söyleyen Onyekuru, "Eğer sadece benim kararım olsa benim kararım kalmaktan yana olur. Burada çok mutluyum. Bu tip durumlarda iki kulübün alacağı karar çok önemli. Sadece benim karar verme şansım olsa ben kalmaktan yana kullanırım." dedi.

"Fatih Terim ile çalışıyorsanız pes etmek gibi bir lüksünüz yok"

Fatih Terim'in kendisine birçok şey kattığını ifade eden Nijeryalı futbolcu, tecrübeli çalıştırıcı hakkında şu sözleri söyledi:

"Kendisinden birçok şey öğrendim. Ama tabii ki en fazla öğrendiğim şey, kendi yeteneklerine güvenmen, kendi yeteneklerine inanman. Bunun üzerine gitmen. Eğer çabuksan mutlaka bunun üzerine gitmen. Takımın sana ihtiyacı olduğu zamanlarda sorumluluk alıp ortaya çıkman. Birçok şey öğrendim ama en başlıca bunları sayabilirim. Genç oyuncuysanız eğer en çok ihtiyacınız olan şey güven, hocanızın size vermiş olduğu güven. Hocamız da bu güveni bize devamlı veriyor. Özellikle maçından önce de bana çok güven verdi. Bu bir dünya derbisi. Sadece Galatasaraylı taraftarlar için önemli bir maç değil, herkes için önemli bir maç."

"Eğer Fatih hoca ile çalışıyorsanız pes etmek, ümitsizliğe kapılmak gibi bir lüksünüz yok. Biliyorsunuz bu sezon çok zorlu dönemlerden geçtik. Hocamız ciddi bir süre cezalıydı. Bizimle beraber değildi. Sahada yanımızda değildi. Ama o anda bile bize verdiği mesajlarla, bize verdiği motivasyonla çok önemli şeyler yapmamızı sağladı."

"Galasaray taraftarı inanılmaz"

"Galatasaray taraftarının özellikle iç sahada ve deplasmanda takımının yanında olduğunu, hiç bırakmadığını ve iç sahada yarattığı atmosferi biliyordum. Ama buraya gelince bire bir yakından görme fırsatı yakaladım. Gerçekten inanılmaz bir duygu, gerçekten inanılmaz bir atmosfer. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum devamlı bizim yanımızda oldukları için. Bazen istediğiniz performansı gösteremiyorsunuz, devamlı sizleri desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum."