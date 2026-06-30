Henry, Norveç milli takımındaki takım arkadaşı Haaland hakkında övgü dolu sözler sarf etti

Thierry Henry, Antonio Nusa’ya övgüler yağdırıyor. Hızlı kanat forveti, Dünya Kupası son 16 turunda Fildişi Sahili karşısında Norveç’i muhteşem bir şekilde öne geçirdi; bu durum, eski yıldız forvetin de büyük memnuniyetini kazandı.

“Antonio Nusa için ne muhteşem bir Dünya Kupası anı. Ülkenizin bir eleme maçında öne çıkacak birine ihtiyacı varsa, işte bu tam da hayal ettiğiniz türden bir gol. Sakin, kontrollü ve korkusuz,” diye sevinçle konuştu Henry, Fox News stüdyosunda.

“İşte bu yüzden son yıllarda pek çok kişi Nusa’nın potansiyelinden bahsetti. Hızlı, direkt ve öngörülemez bir oyun sergiliyor. Ve savunmacılara özgüvenle doğru ilerlediğinde, onu durdurmak tam bir kabus oluyor. Bu akşam, futbolun en büyük sahnesinde performans gösterebileceğini kanıtladı,” diye ekledi Henry, Nusa’ya övgüler yağdırırken.

Dünya Kupası yorumcusu daha sonra Nusa’nın muhteşem golünü ele alıyor. “Bu golde beni en çok etkileyen şey, sadece vuruşu değil, özellikle sorumluluk alma cesareti oldu. Dünya Kupası’nda kariyerleri belirleyen anlar işte bunlardır. Nusa tereddüt etmedi. Kendine güvendi ve şimdi Norveç’in hayallerini sürdürmesi için gerçek bir şansı var.”

“Norveç bu akşam Fildişi Sahili’ni elemek istiyorsa, bu bir başlangıç olmalı, son değil. Önlerinde 45 dakika boyunca konsantrasyon, disiplin ve karakter sergilemeleri gerekecek. Çünkü eleme maçlarının en zor kısmı her zaman ilk golü attıktan sonra gelir,” diyor Henry, Erling Haaland ve takım arkadaşlarına.

Norveç, Fildişi Sahili’ni yenmeyi başarırsa, sekizinci finalde Brezilya ile zorlu bir maç bekliyor. Carlo Ancelotti’nin takımı Pazartesi günü Japonya karşısında zorlandı, ancak son anda 2-1 galip geldi.