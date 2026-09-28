Premier Lig'de mali fair play kurallarına dair 115 ihlalden 114'ünden suçlu bulunmasının ardından Manchester City, birçok basın haberine göre alacağı cezayı bekliyor.

İngiltere'de, Arsenal efsanesi Fransız Thierry Henry'ye atfedilen açıklamalar bu konuyla ilgili yayıldı; eski Fransız milli forvet, City'ye ağır cezalar verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Eski Arsenal oyuncusu, "Instagram" hesabından paylaştığı bir gönderide böyle açıklamalar yaptığını şiddetle reddederek şöyle dedi: "Sahte haber. Manchester City'den hiç kimseyle konuşmadım. Hikaye uydurmayı bırakın."

Bazı basın haberleri, Manchester City'nin bu ihlaller nedeniyle ağır bir para cezasından puan silinmesine, o döneme ait şampiyonlukların geri alınmasına ve hatta küme düşmeye kadar herhangi bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Kulübün karara itiraz etmesi bekleniyor; nihai ceza ise henüz belirlenmedi.



