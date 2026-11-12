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Thierry Henry 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Henry: "Juventus'u şu an içinde bulunduğu durumda görmek beni üzüyor"

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Thierry Henry, Juventus'taki kısa dönemine yeniden değindi ve kulübün şu anki durumunu değerlendirdi.

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Fransa millî takımının ve Arsenal'in eski yıldızı, şimdilerde yorumculuk yapan isim, Kampo podcast'inde 1998-99 sezonunun ikinci yarısında Juventus'ta geçirdiği kısa dönemi hatırladı: "6 numarayı mı giyiyordum? Ne yapmamı bekliyordun? 12'nin yarısıydı, o yüzden! Sonuçta bana uygundu, çünkü kanadın tamamında oynuyordum. Bu arada saçlarım da orada dökülmeye başladı! Juventus'taki dönemim başarısızlık mıydı? Hayır, kesinlikle hayır, bunu bir an bile söylemem! Sık sık söylediğim gibi, nasıl bakarsanız bakın, bir şeyler öğrenirsiniz".

Sözlerine şöyle devam etti: "Geldiğimde Tacchinardi, Iuliano, Peruzzi, Di Livio, Conte, Ciro Ferrara, Pessotto ve Birindelli oradaydı. O isimler... Juventus'u gerçekten çok seviyordum." Bu sözler, Tuttosport'un aktardığı çeviride yer alıyor. "Zizou, Edgar Davids ve Fonseca'yı tanıyordum. Ben geldiğimde Alex'in çapraz bağı kopmuştu. Bir de Inzaghi..."

Son olarak, Juventus'un şu anki durumuna ilişkin şunları söyledi: "Juventus'u şu an içinde bulunduğu durumda görmek canımı acıtıyor ama olağanüstü bir kulüp".

Yazan:Gianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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