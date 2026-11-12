Henry: "Juventus'u şu an içinde bulunduğu durumda görmek beni üzüyor"

Thierry Henry, Juventus'taki kısa dönemine yeniden değindi ve kulübün şu anki durumunu değerlendirdi.

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Fransa millî takımının ve Arsenal'in eski yıldızı, şimdilerde yorumculuk yapan isim, Kampo podcast'inde 1998-99 sezonunun ikinci yarısında Juventus'ta geçirdiği kısa dönemi hatırladı: "6 numarayı mı giyiyordum? Ne yapmamı bekliyordun? 12'nin yarısıydı, o yüzden! Sonuçta bana uygundu, çünkü kanadın tamamında oynuyordum. Bu arada saçlarım da orada dökülmeye başladı! Juventus'taki dönemim başarısızlık mıydı? Hayır, kesinlikle hayır, bunu bir an bile söylemem! Sık sık söylediğim gibi, nasıl bakarsanız bakın, bir şeyler öğrenirsiniz".

Sözlerine şöyle devam etti: "Geldiğimde Tacchinardi, Iuliano, Peruzzi, Di Livio, Conte, Ciro Ferrara, Pessotto ve Birindelli oradaydı. O isimler... Juventus'u gerçekten çok seviyordum." Bu sözler, Tuttosport'un aktardığı çeviride yer alıyor. "Zizou, Edgar Davids ve Fonseca'yı tanıyordum. Ben geldiğimde Alex'in çapraz bağı kopmuştu. Bir de Inzaghi..."

Son olarak, Juventus'un şu anki durumuna ilişkin şunları söyledi: "Juventus'u şu an içinde bulunduğu durumda görmek canımı acıtıyor ama olağanüstü bir kulüp".