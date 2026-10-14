Henry hayranlığını gizleyemedi: Yamal olağanüstü çalım yeteneğinin sırrını açıkladı ve Barcelona'nın hedefini duyurdu

Reklam

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, takımının dün akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçta tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yamal, dörtlüde gol kaydedemese de ikinci yarının başında 3 dakika içinde iki gol pası vererek muazzam potansiyelini ve olağanüstü yeteneklerini bir kez daha gösterdi.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Yamal'ın Galatasaray maçındaki performansı, genç İspanyol yıldızı öven Fransız efsane Thierry Henry'nin de hayranlığını kazandı.

Henry, "CBS" kanalında Yamal'a hitaben şöyle konuştu: "Başardığın her şey için seni bir kez daha tebrik ediyorum. Yaptıkların inanılmaz ve açıkçası bundan daha fazla ne söyleyebileceğimi bilmiyorum." Ardından Fransız efsane, Anthony Gordon'ın attığı üçüncü golün öncesinde kendisine alan yaratıp Galatasaray savunmacısını geçtiği rabona hareketini nasıl yaptığını sordu.









Reklam Reklam

Henry'nin övgüsü yalnızca hareketin güzelliğiyle sınırlı kalmadı; Yamal'ın rakibinin hareketlerini okuma biçimine ve onu geçmek için seçtiği doğru çözüme de uzandı. Bu da İspanyol yıldıza, kendisini bu hareketi denemeye iten düşünceyi açıklama kapısını açtı.

Related Topics

Yamal, fikrini şöyle anlattı: "Son dönemde şunu fark ettim: Kale çizgisine her ulaştığımda savunmacılar kendilerini yere atma eğiliminde oluyor. Bu da beni bu savunma yöntemini aşmak için farklı bir hareket kullanmayı düşünmeye itti."

İspanyol yıldız, hareketi denemek için zamanlamanın uygun olduğunu gördüğünü, fikri beğendiğini ve en önemlisi hareketin gerçekten işe yaradığını belirtti. Yamal, alan yaratmak ve savunmacıları geçmek için her zaman çalımlara ve aldatıcı hareketlere başvurmaya çalıştığını vurguladı.

Reklam

Barcelona'nın bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nden oluşan üçlemeyi kazanma potansiyeli hakkında ise Yamal, takımının hedeflerine olan güvenini dile getirmekte tereddüt etmedi.

Yamal şöyle konuştu: "Kesinlikle, her zaman hedeflediğimiz şey bu. Biz Barcelona'yız ve bana göre dünyanın en iyi takımıyız."

Reklam

Söyleşide eğlenceli bir an da yaşandı. Manchester City'nin eski oyuncusu Micah Richards, stüdyo sunucusu Kate'ten Yamal'a önümüzdeki hafta kendisini izlemeye geleceğini ve maçı onunla birlikte takip edeceğini iletmesini istedi. Bunun üzerine İspanyol yıldız, Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico maçını mı kastettiğini sordu.

Ancak Richards, Şampiyonlar Ligi kapsamında Parc des Princes'te oynanacak Barcelona-Paris Saint-Germain maçını kastettiğini açıkladı. Yamal da gülümseyerek yanıt verdi: "Tamam, sonra görüşürüz dostum."

Reklam

Maçın ardından mixed zone'da yaptığı bir diğer röportajda Yamal, üçüncü gol öncesindeki çalımı hakkında şunları söyledi: "O çalımı nasıl tanımlarım? Bilmiyorum. Rabona çalımına benzediğini söyleyebilirim. Önemli olan Gordon'a asist olanak sağlamasıydı; etkiliydi. Burasının çok zor bir stat olduğunu, oynanması en zor statlardan biri olduğunu biliyorduk. Soyunma odasında bunu konuşuyorduk; baskılarından ve tezahüratlarından bahsediyorduk. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Onlar üst düzey bir takım."



