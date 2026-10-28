Fransız futbolunun efsanesi Thierry Henry, Real Madrid'in son El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Jude Bellingham'ın performansına övgüler yağdırdı ve İngiliz orta saha oyuncusunun topu koruma, rakipleri geçme ve oyunun farklı anlarında çözümler üretme yeteneği sayesinde olağanüstü bir maç çıkardığını vurguladı.

Henry, "Betway Insider" blogu üzerinden şunları söyledi: "Yaptığı şey gerçek bir çılgınlıktı."

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İki gol atan ve maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Kylian Mbappe'nin parıltısına rağmen Henry, Bellingham'ı ön plana çıkarmayı tercih etti ve onun Real Madrid'in oyununa olan etkisini ve istatistiklerin ötesinde fark yaratma yeteneğini övdü.

Barcelona'nın eski yıldızı şöyle konuştu: "Oynayış tarzı bana İngiltere'nin Meksika ile olan maçını hatırlattı. Topu koruyor, rakiplerin karşısında dönüyor, fauller kazanıyor ve uygun bir pas buluyor ya da topu kendisi ileri taşıyordu."

Henry ayrıca Real Madrid'in takım performansını da övdü ve takımın bu sezon ilk kez, özellikle savunma açısından ve hücum geçişlerinde, kendisinden beklediği seviyeyi sergilediğini değerlendirdi.

Beyazlı takım hakkında şunları söyledi: "Son derece çetin ceviztiler, bütünlüklerini korudular ve kontra ataklarda çok tehlikeliydiler."

Yamal ve Mbappe

El Clasico sonucunun ötesinde Henry, Real Madrid ile Barcelona arasındaki rekabetin geleceğine de değindi ve Kylian Mbappe ile Lamine Yamal'ın, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun İspanyol futboluna hükmettikleri yıllarda yaşanan rekabete benzer şekilde, iki ezeli rakip arasında uzun soluklu bir mücadeleye öncülük edeceğini öngördü.

Henry şöyle dedi: "Yamal ve Kylian, La Liga'da çok uzun süreli bir rekabete öncülük edecekler ve belki Ballon d'Or'u kazanmak için de yarışacaklar."



