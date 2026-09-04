Henry, Barcola'nın tehlikesinin anahtarlarını belirledi ve Iraola'yı "ters sonuç" konusunda uyardı

Fransız futbolunun efsanesi Thierry Henry, Liverpool'a yeni yıldızı Bradley Barcola'dan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğine dair net bir mesaj gönderdi ve oyuncuya hızını ve çalım yeteneğini kullanabilmesi için özgürlük tanımanın, ondan en iyisini çıkarmanın en önemli faktörü olacağını vurguladı.

Liverpool, 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzalayan Fransız milli oyuncuyla anlaşmak için 145 milyon euro yatırım yapmış ve bu, İngiliz kulübünün tarihindeki en pahalı ikinci transfer olmuştu.

Henry, "Sky Sports" kanalına yaptığı ve Fransız "Foot Mercato"nun aktardığı açıklamalarda, Barcola'dan yararlanmanın gerçek anahtarının, onu en belirgin güçlü yönlerini göstermesine imkân tanıyan uygun koşulların içine yerleştirmek olduğunu söyledi.

Henry şöyle açıkladı: "Barcola söz konusu olduğunda anahtar, onu nasıl kullanacağını bilmektir. Onun için bire bir durumlar yaratabilir misin? Ayrıca onu kontra ataklara dahil edebilir misin? Çünkü inanılmaz bir hıza sahip."

Henry, Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'yı, Fransız oyuncuya hücumdaki etkisini sınırlandırabilecek savunma görevleri yüklemesi konusunda uyararak şunları ekledi: "Hücum ettiğinden daha fazla mı savunma yapmalı? Bu, onun için ters etki yaratabilir."

Eski Fransız yıldız, Barcola'nın Premier Lig'de büyük bir fark yaratma kapasitesine sahip olduğunu, özellikle hızını kullanmasına ve hücum geçişlerinde ileri atılmasına imkân tanıyan alanları bulması, bunun yanı sıra savunma oyuncularıyla birebir mücadelelere sokulması durumunda bunu başarabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte Henry, oyuncunun daha üst bir seviyeye ulaşmak için hâlâ geliştirmesi gereken bir yönü belirledi ve şöyle dedi: "Bence Barcola'nın hücumları bitirme yeteneğini geliştirmesi gerekiyor. Bunu başarırsa birçok takım onu durdurmakta büyük zorluk yaşayacak."

Stüdyoda yine hazır bulunan Jamie Carragher ise Barcola'nın Premier Lig'e özel bir dokunuş katma kapasitesini övdü, ancak aynı zamanda Liverpool'un kadrosundaki genel denge konusunda bazı soru işaretleri de dile getirdi.

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