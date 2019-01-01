Henrikh Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayabilecek mi? Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan'a gidebilecek mi?

Arsenal'in Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline götürülmeyecek.

'in 30 yaşındaki Ermeni oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak UEFA finaline gidemiyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu, UEFA'nın en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'ni de vurdu. Birbiriyle diplomatik ilişkisi bulunmayan iki ülkeden Ermenistan'ın vatandaşı olan Mkhitaryan'ın, Azerbaycan'daki final müsabakasına güvenlik endişesi nedeniyle götürülmeme ihtimali gün geçtikçe kuvvetlenmişti.

Arsenal, bu ihtimali resmileştirdi. Mkhitaryan, Bakü'deki finalde takım arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Mkhitaryan, daha önce formasını giydiği 'un 2015'tek Azeri takımı Kebele ile oynanan Avrupa Ligi grup maçına gidememişti.

Sonrasında UEFA yetkililerinin, vize almasına yardımcı olacağını belirtmesine rağmen Mkhitaryan, Arsenal'in Karabağ ile oynadığı Avrupa Ligi grup maçına da gidememişti. Ardından teknik direktör Unai Emery, oyuncusu için "O, buraya seyahat edemez" şeklinde açıklama yapmıştı.