Liverpool'un Senegalli yıldızı Benin'e attığı gollerle, ülkesinin milli formayla en çok gol atan oyuncusu oldu.

2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, Ekvador ve Hollanda ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek olan Senegal'in dünyaca ünlü yıldızı Sadio Mane, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynadığı Benin maçında hat-trick yaptı ve 3-1 biten maçla birlikte Senegal futbol tarihinin en golcü milli futbolcusu olarak tarihe geçmeyi başardı.

Milli forma altında toplamda 32 gole ulaşan Mane, Henri Camara'yı geride bıraktı.

Maç öncesinde 29 golü bulunan ve 1999-2008 yılları arasında 99 kez giydiği milli formayla 29 golü bulunan Camara ile gol sayısı eşit olan Mane, böylece Stoke City, Wigan Athletic, West Ham United, Wolverhampton, Sheffield United ve Southampton gibi takımlarda oynayan Camara'yı geride bıraktı.

Ayrılmak istiyor

A milli takım formasını giydiği 2012 yılından bu yana ilk kez hat-trick yapan Mane, geçtiğimiz günlerde Senegal halkının isteğini yerine getirerek Liverpool'dan ayrılacağını açıklamıştı. Senegal vatandaşlarının yüzde 70'inin takımdan ayrılmasını istediğini vurgulayan Mane, geride bıraktığımız sezonda İngiliz ekibiyle 51 karşılaşmada 23 gol atmıştı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'in transfer listesinde ilk sırada yer alan Mane, önümüzdeki günlerde Jürgen Klopp ve Liverpool yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirecek. Kontratının son senesine giren 30 yaşındaki oyuncu Liverpool'a 2016 yazında Southampton.'dan 41 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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