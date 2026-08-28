FC Volendam, Cuma akşamı Eerste Divisie’de adeta gövde gösterisi yaptı. Het Andere Oranje, Henk Veerman’ın attığı dört golün de katkısıyla FC Dordrecht’i tam 6-1 mağlup etti. Özellikle topuğuyla attığı gol çerçeveletmelikti. MVV Maastricht ise Jong AZ deplasmanında aldığı 1-2’lik galibiyetin ardından Hollanda’nın ikinci liginde hâlâ kusursuz ilerliyor.

FC Volendam - FC Dordrecht 6-1

Volendam - Dordrecht maçının tam anlamıyla Henk Veerman şovuna dönüşeceği belliydi. Uzun boylu santrfor, ilk 15 dakika içinde iki gol attı ve takımının devreye 3-1 önde girmesine öncülük etti. Veerman, ikinci yarının hemen başında ise hat-trick’ini tamamladı; arkasına bakmadan yaptığı ters topuk vuruşuyla ağları buldu.

Precious Ugwu’nun bir saatlik bölüm geride kalmışken kaçırdığı penaltı, Volendam için sonuç doğurmadı. Ev sahibi ekip, bitime 15 dakika kala yine Veerman’la skoru 5-1’e getirdi. Süper golcü, Nick Doodeman’ın ortasında ön direkte dokunuşunu yaptı. Doodeman daha önce de Reuven Niemeijer’in attığı 3-1’lik golün asistini vermişti. Bir dakikadan kısa süre sonra Doodeman da uzak köşeye yaptığı yerden vuruşla skoru 6-1 yaptı.

RKC Waalwijk - Jong PSV 2-2

RKC, üç maç sonunda hâlâ galibiyetle tanışamamıştı ve PSV’nin genç takımına karşı bunu değiştirmeyi umuyordu. Ev sahibi ekip de maça harika başladı ve Keyan Varela’nın art arda attığı iki golle erken bir 2-0 üstünlük yakaladı.

Ancak işler yine de RKC için ters gitti. Souleymane Sidibé, yarım saat dolmadan farkı bire indirdi ve ikinci yarının hemen başında Austyn Jones, çaresiz kalan eski PSV kalecisi Niek Schiks’in üzerinden yaptığı harika aşırtmayla klasını konuşturdu: 2-2.

FC Den Bosch - Vitesse 1-4

Maçın başında FC Den Bosch öne geçmeye çok yaklaştı. Vitesse kalecisi Connor van den Berg gereksiz bir faul yaptı, ancak Kevin Monzialo’nun kullandığı penaltıyı kurtararak hatasını telafi etti.

Aynı Van den Berg, 28. dakikada gelen 0-1’in de pasını veren isimdi. Uzun oynadığı top Naoufal Bannis’e ulaştı; Bannis, Van Heertum’u tamamen oyundan düşürdükten sonra yakın köşeden fileleri havalandırdı.

Arnhem ekibi, ilk yarının bitimine 10 dakika kala farkı ikiye çıkardı. Bu kez asisti yapan isim, havadan gelen topu harika şekilde kontrol eden Bannis oldu. Golü ise Filipe de Ferreira kaydetti.

Bannis daha sonra 0-3’te de bu kez doğrudan sahneye çıktı. Yakın mesafeden yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. Maç sonunda skor 0-4’e kadar geldi; çünkü Den Bosch kalecisi Pepijn van de Merbel, Solomon Bonnah’ın ortasını tamamen yanlış hesapladı ve topu ellerinin arasından kaçırdı. Lorenzo Hoffman, bitime 10 dakika kala Den Bosch adına skoru 1-4 yaptı.

Roda JC Kerkrade - NAC Breda 2-2

Roda - NAC karşılaşmasının maç öncesinde de keyifli geçmesi bekleniyordu ve takımlar bu beklentiyi boşa çıkarmadı. Pozisyon açısından zengin mücadelede ilk yarıda Marco Tol (Roda) ve Moussa Soumano (NAC) ile iki gol çıktı.

Roda, Anthony van den Hurk’un penaltıdan attığı golle galibiyete uzanacak gibi görünüyordu, ancak durum hiç de öyle olmadı. Paul Gladon, bitime 10 dakika kala Breda ekibine bir puanı getirdi.

Jong Ajax - Helmond Sport 3-2

Jong Ajax, De Toekomst’te 11 dakika içinde öne geçti. Pharell Nash’in yaklaşık 25 metreden çektiği şut bir anda ağlarla buluştu: 1-0. Aradan sadece birkaç dakika geçmişti ki Amsterdam ekibi farkı 2-0’a çıkardı; gol iyi bir vuruş yapan Emre Ünüvar’dan geldi.

İki farklı üstünlük uzun sürmedi. 20 dakika dolmadan skor 2-1 oldu. Brian Koglin, köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara gönderdi. İkinci yarıda Sem Dekkers skoru 2-2’ye getirdi.

Ajax’ın transferi Diego Pugno, sonunda maçın galibini belirleyen isim oldu. Bu maçta daha önce iki asist yapan İtalyan oyuncu, bir ortayı destek ayağının arkasından yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 3-2.

Jong AZ - MVV Maastricht 1-2

MVV, sezona ilk üç maçta aldığı üç galibiyetle zaten harika bir başlangıç yapmıştı ve Jong AZ deplasmanı da kulübe üç puan getirdi. Olivier Dumont ilk yarıda skoru açtı, ikinci yarıda ise Noa El Hamdaoui ağları sarstı. Julian Oerip’in farkı bire indiren golünün ardından heyecanlı geçen son bölümde De Sterrendragers yine galip gelen taraf oldu.







