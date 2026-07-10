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Sean SteurNewcastle United
Wessel Antes

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Henk Spaan, Sean Steur'un Ajax'tan ayrılmasının ardından üzücü bir bilgiyi paylaştı: 'De Toekomst'ta...'

Ajax
Newcastle United
S. Steur

Köşe yazarı Henk Spaan, Het Parool gazetesindeki günlük köşesinde, Johan Steur’un De Toekomst’ta pek sevilen bir kişi olmadığını yazıyor. Sean Steur’un Ajax’tan ayrılmasıyla birlikte, sadece o değil, babası da eleştirilerin hedefi haline geldi.

Spaan bu dönemde özellikle Dünya Kupası hakkında yazıyor. “Yine de ‘muazzam yetenek’ Steur hakkında birkaç söz söylemek zorunda kalıyorum.”

Steur’un Newcastle United’a transfer olmasıyla birlikte Spaan’ın görüşü birdenbire değişmiş gibi görünüyor. Geçen sezon Spaan, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf ediyordu.

“Özellikle babası, oğlunun yeteneği hakkında konuşmaya doyamıyor. O kadar yüksek sesle övüyordu ki, De Toekomst’ta adam uzaktan görünür görünmez herkes kulaklarını tıkıyordu,” diye devam ediyor Spaan.

Steur’un geçen yılki çıkışının ardından Spaan’ın ona yönelttiği tüm övgüler ortadan kalktı. “Bu laconic orta saha oyuncusu Jong Ajax formasıyla kırk maça çıktı: 1 gol, 4 asist. Eredivisie’de ise yirmi kez forma giydi: 1 gol, 1 asist.”

Club Friendlies
Ajax crest
Ajax
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AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK
Club Friendlies
Newcastle United crest
Newcastle United
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Darlington
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“Defansa yardım mı? Bazen evet, bazen hayır. Onu birkaç kez savunma duvarında sırtını dönmüş halde gördüm. Paslar mı? Nadiren derin, daha çok yana doğru.”

Spaan, Steur’a ilişkin gelecek beklentilerinin revize edilebileceğini düşünüyor. “Newcastle için 27 milyon cep harçlığı kadar bir rakam. Cruijff’in oğlu Tanrı değil, ama Steur’un babası da havari bile değil.”

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