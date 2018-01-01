Henderson: Liverpool kupaları toplamaya hazır

Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, 2014 yılında kaçan şampiyonluğu unutamadığını söyledi.

Pazar akşamı Premier Lig'de Manchester United ile karşılaşacak olan Liverpool'da kaptan Henderson iddialı açıklamalarda bulundu.

Telegraph'a konuşan Henderson, “Yıllardır, tamamen farklı oyuncu kadrolarıyla aynı senaryoyu yaşıyoruz. Özellikle 2014 yılında Chelsea karşısında 2-0 mağlup olup, şampiyonluğu kaçırdığımız maçı unutamıyorum. Geçmişin tekrarlanmasını artık hiçbirimiz istemiyoruz. Tek odaklandığımız şey, bu sezon tüm kulvarlarda kupaları toplamak olacak." ifadelerini kullandı.

Senelerdir tüm kupalarda tecrübe edindiklerini söyleyen İngiliz oyuncu, "Artık başarı elde etmek için hazır olduğumuzu hissediyorum. Sahip olduğumuz yeteneklerle kesinlikle bu sezon kupaları toplayacağız." dedi.

Premier Lig'de 2014'ten bu yana Manchester United'ı mağlup edemedikleri de hatırlatılan Henderson, "Bu iki takımın karşılaşmaları her zaman harika maçlara sahne olur. Uzun zamandır onları mağlup edemiyor oluşumuz şaşırtıcı gelebilir ama Mourinho'nun ekibi her türlü tehdit oluşturabilecek bir takım." şeklinde konuştu.

,