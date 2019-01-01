Henderson, Liverpool efsaneleri arasına girdi

Liverpool'un 29 yaşındaki takım kaptanı Jordan Henderson, 150. lig galibiyetini alarak kulüp tarihinde bu sayıya ulaşan dördüncü futbolcu oldu.

Premier Lig'in 17. haftasında sahasında 'ı ağırlayan , Mohamed Salah'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan takım kaptanı Jordan Henderson, Liverpool formasıyla 150. Premier Lig galibiyetini alarak kulüp efsaneleri arasına girdi.

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29 yaşındaki İngiliz futbolcu, 150. lig zaferiyle Steven Gerrard, Jamie Carragher ve Sami Hyypia'nın ardından bu başarıyı yakalayan 4. Liverpool oyuncusu oldu. Öte yandan Henderson, galibiyet yüzdesi anlamında bu 3 oyuncunun önünde ilk sırada yer alıyor: Henderson 59%, Hyypia 54%, Gerrard 52% ve Carragher 51%.

2011 yazında Sunderland'den 18 milyon euro karşılığında Kırmızılar'a transfer olan Henderson'ın başlarda gösterdiği performans çok eleştirilmişti. Hatta ilk sezonun ardından 'a transfer edilmesi gündeme gelmişti.

2014-15 sezonu sonunda kulübün efsane futbolcularından Steven Gerrard'ın takımdan ayrılmasıyla kaptanlık görevini devralan Henderson, Jürgen Klopp'un takımın başına gelmesiyle birlikte dikkat çekici bir şekilde takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.