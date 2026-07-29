Yeni sezonun başlamasına birkaç gün kala güçlü bir hamle yapan Chelsea, Premier Lig'in en dikkat çekici efsanelerinden birini yeniden sahnenin ön saflarına taşıyarak yaz transfer döneminde ağır toplu bir sürprize hazırlanıyor.

Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transfer haberleriyle uzmanlaşmış ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun ortaya koyduğuna göre Chelsea, Liverpool'un eski kaptanı İngiliz yıldız Jordan Henderson ile mevcut transfer döneminde takıma katılması konusunda tam bir anlaşmaya vardı.

Romano, "X" sitesindeki resmi hesabından, Henderson'ın Chelsea ile iki yıllık bir sözleşme imzalamayı kabul ettiğini açıkladı. Oyuncunun, son deneyiminin sona ermesinin ardından gerçekleşecek bir bonservissiz transfer kapsamında bu hafta resmen Haziran 2028'e kadar sürecek bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Henderson kısa süre önce Brentford'dan ayrılarak serbest oyuncu konumuna gelmiş, ardından Chelsea transferi bitirmek ve orta sahadaki büyük tecrübesinden yararlanmak için hızlı bir şekilde harekete geçmişti.

Henderson'ın katılımının, liderlik kişiliği ve Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun tecrübesi sayesinde Chelsea soyunma odasına güçlü bir katkı sağlaması bekleniyor. Zira Henderson, altın yıllarında Liverpool'u Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına taşımıştı.