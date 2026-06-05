"Hemen hemen Hollanda milli takımında bileğine bir tekme yemesini umuyorsun"

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın, cezalı Denzel Dumfries'in yerine Mats Wieffer'i seçmesini Valentijn Driessen hiç anlamıyor. De Telegraaf'ın Kick-Off köşesindeki değerlendirmeye göre, Brighton & Hove Albion'da aslen orta saha oyuncusu olan Wieffer bu pozisyon için hiç uygun değil.

"O bu görevi yerine getiremiyor. Neden birdenbire Dumfries'in arkasında Hollanda milli takımının sağ bekçisi olması gerektiğini anlamıyorum. Geertruida ve Frimpong da bu görevi gayet iyi yerine getirebilir. Bunu zaten göstermişlerdi," diyor Driessen, Koeman'ın Wieffer'i seçmesini açıkça eleştiriyor.

Oranje gözlemcisi şöyle devam ediyor: "Ve birdenbire, Wieffer'in İngiltere'nin yedinci sıradaki takımı Brighton'da sağ bek olarak yaklaşık on beş maç oynamış olması nedeniyle. Brighton'da, hadi ama. Orada, otuzlu yaşlarının ortasında olan Veltman'ı ilk on birden çıkardı. O kadar da zor değil."

"Ama bence Wieffer daha çok bir orta saha oyuncusu. Ancak orta saha oyuncusu olarak Brighton için yeterince iyi değil. Bu yüzden onu sağ bek olarak oynattılar. Ama o gerçek bir sağ bek değil," diyor Driessen, görüşünü bir kez daha vurguluyor.

Meslektaşı Mike Verweij de şöyle ekliyor: "Koeman maçtan sonra Wieffer'in Brighton'da sağ bek olarak Hollanda milli takımındakinden çok farklı oynadığını söyledi. Çok daha içe doğru. Hollanda milli takımında ise çok daha dışa doğru."

"Aslında Koeman'ın kadrosunda iki çok tuhaf seçim var. Valentijn, Summerville'in seçilmesiyle ilgili Koeman'la tartıştı; onu hiçbir zaman sağ kanat olarak görmemişti. Ve Geertruida varken Wieffer'i sağ bek olarak oynatmak," diyor Ajax gözlemcisi de milli takım teknik direktörünü tam olarak anlayamıyor.

"Neredeyse Wieffer'in bileğine bir tekme almasını ummak zorundasınız. Böylece Geertruida yine kadroda yer alabilir. Çünkü bunu gerçekten çok tuhaf bir seçim buluyorum," diyerek Verweij, eski Feyenoord oyuncusu hakkındaki tartışmaya katkısını sonlandırıyor.