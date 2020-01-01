Süper Lig

Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan takımlar

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AA
Bazı takımlar öyle sezonlar yaşar ki hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğu yaşarlar. İşte o takımlar...

1959'de kurulan Profesyonel Futbol Ligi'nde 5 şampiyon takım çıktı. İstanbul'un 3 büyük takımı; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hegamonyasını önce Trabzonspor kırarken ardından Bursaspor şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu 5 takımın dördü ise bazı sezonlarda duble şampiyonluk sevinci yaşadı.

Hem lig hem de kupa uzun bir maraton. Her iki maratonda da şampiyon olmak oldukça zor. Ancak 4 takım bunu başarmayı bildi.

Galatasaray'dan 7 duble

Duble zafere ulaşan ilk takım 1963'te Galatasaray olmuştu. Sarı kırmızılılar bu alanda lider.

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    Galatasaray, 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019 olmak üzere tam 7 kez aynı sezonda hem Süper Lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

    Fenerbahçe ise bu sevinci 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te 3 kez yaşadı.

    Trabzonspor ve Beşiktaş ise iki kez duble zaferi elde etti. Bordo mavililer 1976-1977 ve 1983-1984'te, siyah-beyazlılar da 1989-1990 ve 2008-2009'da çifte mutluluk yaşadı. 

     

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