Hélène Hendriks ve Noa Vahle, PSV'nin ödül törenindeki son derece rahatsız edici an karşısında kahkahalara boğuldu

PSV Eindhoven

Hélène Hendriks ve Noa Vahle, HNM Podcast'te PSV'nin şampiyonluk kutlamasından bir ses kaydıyla çok eğlendiler. Peter Bosz mikrofonu eline aldığı anda, sunucular kahkahalara boğuldu.

Bosz, iki hafta önce Eindhoven kulübüyle üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Bu nedenle geçen hafta salı günü üçüncü kutlama töreni düzenlendi.

Hendriks, ilk ikisinin çok komik görüntüler ortaya çıkardığını söylüyor. “Tabii ki birkaç yıl önce Karim Rekik vardı, geçen yıl sarhoş Guus Til ve Malik Tillman vardı, ayrıca Joey Veerman da bir kadeh içkiyi sever.”

"Ve bir noktada antrenörlere de mikrofon veriliyor," diye devam ediyor. "O zaman onlar da kalabalığa bir şeyler söylemek zorunda olduklarını hissediyorlar."

O anda sunucular Bosz'un ses kaydını dinlettiler. “Şarkı söylemede pek iyi değilim, o yüzden sadece şöyle diyorum: Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven,” diye duyuluyor.

Vahle ve Hendriks, Apeldoornlu antrenöre gülmekten kırılıyor. “Bunu çok iyi yapıyor dostum! Sanırım ilk seferden sonra şöyle düşündü: ‘Kahretsin, hiç tutmadı ama şimdi de devam etmek zorundayım.’”

