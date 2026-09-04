Hélène Hendriks, Vandaag Inside'ın kolayca halefi olmayacağını düşünüyor. Bunu De Telegraaf'a verdiği röportajda söylüyor. Haftalardır programın geleceğiyle ilgili spekülasyonlar yapılıyor.

VI'ın geleceği son haftalarda açık biçimde tartışma konusu olmuş durumda. Bunun sebepleri arasında RTL'nin Wilfred Genee'ye olası ilgisi yer alırken, Johan Derksen ile René van der Gijp de daha önce programdaki gelecekleri konusunda şüphelerini dile getirmişti.

Hatta tanınmış üçlünün dağılması ihtimali bile bu nedenle konuşulmaya başlandı. Talpa ise şu ana kadar VI'ın geleceği hakkında netlik sağlamadı.

Bununla birlikte, perde arkasında sonraki adımların konuşulduğu açık. Bu arada Hendriks'in adı da programın olası halefi olarak anılıyor. Ancak kendisi bu seçeneğe açık biçimde mesafeli duruyor.

“Hepimiz biliyoruz ki, o amiral gemisi karaya oturursa, ki bu bir gün olacak, o zaman elinizde mutlaka bir plan olması gerekir. Umarım bu yıldan sonra devam ederler. Neyse ki Johan Derksen kalmak istediğini belirtti.”

Kendisi ise VI'ın yerini alması için henüz yoklanmadığını söylüyor. “Ben bunu kafamda hesaba katmıyorum, bana da hiçbir şey sorulmadı. Ziggo Sport için salıdan perşembeye Avrupa futbolunu yapıyorum. Bu yüzden hareket alanım az.”

Yine de SBS6 sunucusu küçük bir açık kapı bırakıyor. “Taraflar birlikte anlaşabilirse başka, ama o zaman da benim bunu istemem gerekir.”