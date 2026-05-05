Hélène Hendriks, sunucu olarak en büyük hayalini açıklıyor

Algemeen Dagblad gazetesiyle yapılan kapsamlı bir röportajdan anlaşıldığı üzere, Hélène Hendriks geçen yıl geçirdiği sırt ameliyatının etkilerini hâlâ hissediyor. Brabantlı sunucu, 9 Mayıs'tan itibaren Staatsloterij Show'u sunacak, ancak programın fiziksel görevlerine katılamayacak.

Hendriks uzun süredir sırt ağrıları çekiyordu ve geçen yıl sonunda ameliyat oldu. Sunucu birkaç ay boyunca işinden uzak kaldı ve De Oranjezondag programının sunuculuğunu Johnny de Mol ve Thomas van Groningen'e bırakmak zorunda kaldı.

Bu nedenle, geri dönen De Staatsloterij Show'da Hendriks için fiziksel işler yok. ''Hayır, hala rehabilitasyon sürecindeyim. Ama başka hiçbir şeyi istemezdim ve her şeye bakıp 'oh, bunu da yapmak istiyorum!' diye düşünüyordum, ama ne yaparsınız.''

Yani 2025, iş açısından Hendriks için pek de iyi bir yıl olmadı. "O ameliyattan sonra bir süre işten uzak kaldım ve saatlerimi kaçırdım, oysa işverenim o dönemde çok nazik ve sevecendi ve maaşımı normal şekilde ödemeye devam etti. O zaman o saatleri telafi etmem gayet normal geliyor bana. Bunu bana sormalarına gerek yoktu, ben kendim mantıklı buldum. Sadece anlaştığımız gibi işimi yapmak istiyorum."

Hendriks, AD muhabirinden, tüm bu televizyon başarısına rağmen dikkat çekici bir şekilde ayakları yere basmış olduğunu duyar. ''Sanırım bu benim doğamda var. Ayrıca fotoğrafçılar burada çalıların arasında gizlenip bekliyor da değiller. Schiphol Havalimanı'nda rahatça yürüyebilirim ya da bodyguardlar olmadan kuyrukta bekleyebilirim, bunların hepsi önemsiz şeyler.''

"Ayrıca, Vandaag Inside'da olduğu gibi, çok sıradan insanlarla çalışıyorum, bu da yardımcı oluyor. Ben sadece kendimim, aslında bunun arkasında daha büyük bir sır yok," diyor Breda'lı sunucu, ki televizyon çalışmaları konusunda hâlâ bir son arzusu var.

"O zaman bana gerçekten tekrar yapmak istediğim şeyin ne olduğunu sorarsan, o da Olimpiyat Oyunları olur. Ama bu dünyada bunun için spor alanındaki hakların kime ait olduğuna bağlısın. Bakalım yoluma ne çıkacak," diyerek Hendriks hikayesini sonlandırıyor.