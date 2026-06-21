Hélène Hendriks, Frenkie de Jong’a aşağılayıcı bir lakap takıyor

Hélène Hendriks, Cumartesi günü De Oranjezomer programında Frenkie de Jong için pek de övgü dolu olmayan bir lakap taktı. Bu arada, Hollanda milli takımının orta saha oyuncusu, oyun tarzına yönelik eleştirileri pek umursamıyor.

“Biraz geniş paslar, bunu çok sık konuştuk,” diyerek Hendriks, De Jong’un Hollanda orta sahasındaki rolüne ilişkin tartışmayı başlattı. “Sizce nasıldı, biraz geniş paslar mı?”

“Eskiden ‘kayma-kayma futbol’dan bahsederdik. Ama bu öyle değildi. Ben gerçekten çok beğendim,” diyen Sander de Kramer, İsveç’e karşı alınan 5-1’lik galibiyette De Jong’un performansından özellikle keyif aldı.

Hendriks daha sonra De Jong’un milli takım teknik direktörü Ronald Koeman tarafından neden erken oyundan alındığını öğrenmek istiyor. “Hafif bir sakatlığı vardı,” diyor Theo Janssen, ikinci yarıda Oranje’nin orta sahasında yapılan oyuncu değişikliğini açıklarken.

“Üstelik turnuva daha uzun sürecek. Ona uzun bir süre daha ihtiyacınız var. Hele de 4-0 öndeyken. 4-0’da yedekler zaten hazırdı, 4-1’de de hemen oyuna girdiler. Yani mantıklı bir değişiklikti,” diyen analist, De Jong’un Dünya Kupası’ndaki ikinci grup maçında neden 90 dakika oynamadığını çok iyi anlıyor.

De Jong, Hollanda-İsveç maçı sonrasında SBS’den Noa Vahle ile geçen hafta Japonya’ya karşı alınan 2-2 beraberliğin ardından ortaya çıkan eleştiriler hakkında konuştu. “Aslında pek çok insanın futboldan hiçbir şey anlamadığını hissediyorum. İzliyorlar ama görmüyorlar. Bu da sorun değil, çünkü bu sayede herkes bu konu hakkında konuşabilir, ama durum böyle.”

De Jong, oyun stilinin sıklıkla yanlış yorumlandığını vurguluyor. “İnsanların, derin paslar atmadığımı söylediğini duyuyorum, ama bu doğru değil. O zaman maçı iyi izlemiyorsunuz demektir. Bu, maça ve o anki duruma bağlı. Bir oyuncu koşuyor mu, koşmuyor mu? Nasıl koşuyor? Bu pek çok şeye bağlı.”