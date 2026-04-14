Hélène Hendriks: "Diego Maradona ile konuşma fırsatım oldu, ama otel odasında"

Hélène Hendriks, HNM De Podcast programında 2017 yılında Diego Maradona ile yaptığı özel röportajı anlattı. Arjantinli futbol efsanesi, sunucuyu saatlerce bekletti ve yanında dikkat çekici bir ekiple geldi.

Maradona, 2017 yılında iki hafta boyunca Mierlo'daki De Brug otelinde kaldı. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nden FC Fujairah takımının antrenörü olarak bulunuyordu.

Hendriks, Fox Sports adına Maradona ile röportaj yapma şerefine nail oldu. Ancak bu görüşme pek de sorunsuz geçmedi. “Orada tüm ekibiyle birlikteydi. O sırada arkasında yirmi kadar kişi dolaşıyordu. Hepsi çok abartılı, hiperaktif ve oldukça karmaşık davranıyordu. Aslında o, bu insanlar için bir nevi kral gibidir.”

Hendriks lobide beklerken, Maradona ve ekibi hâlâ uzun uzun yemek yiyorlardı. “Bunu hiç sevmem. Bir randevunuz varsa... Maradona olabilirsiniz, ama hadi ama. Bu konuda biraz zorlanıyorum. Ama kendimi belli etmedim ve kibarca bekledim.”

“Bir ara altı saat bekledim, altı saat! Bu bana oldukça fazla geldi,” diyor Hendriks, ayrılmayı düşünmüştü. “Görüşmeden sonra küçük bir adam, Maradona ile konuşabileceğimi söyledi, ama bunun için otel odasına gitmem gerekiyordu.”

“Yani Maradona’nın otel odasına gidip orada röportajı yapmam istendi. Önce kamera olmadan tanışmak istedi,” diyor Hendriks, hâlâ şaşkınlıkla.

Hendriks nihayet otelden ayrılmak istediği anda, Maradona aşağı indi. “Sonra dışarıda kamera açıkken sohbet ettik. Onunla biraz konuştum, fıstık ezmesi ve genel konulardan bahsettik. Ardından birkaç önemli soru sorabildim ve sonra o avukatlık yapmaya gitti.”

“Buna tam olarak röportaj denemez, ama büyük yıldızlarla işler böyle yürür. O küçük odaya gitsem, karşımda Hélène Diego Maradona olurdu. Güzel bir soyadı,” diye şaka yapıyor Hendriks.