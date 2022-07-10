Portekizli yıldız, Hollandalı savunmacıyı Juventus'a getirmek için devreye girmiş.

Juventus'un stoperi Matthijs de Ligt, şu sıralar Bayern Münih'e imza atmak üzere.

Hollandalı stoperin Ajax'tan eski takım arkadaşı olan Heiko Westermann, bu transferin aslında 2019 yılında gerçekleşmek üzere olduğunu itiraf etti.

Heiko Westermann, de Ligt'in Bayern'e geçişini o dönemde Juventus'ta oynayan Cristiano Ronaldo'nun engellediğini açıkladı.

Ne söylendi?

Sport1'e konuşan Westermann, şu yorumu yaptı:

"Bayern Münih onu 2019'da istedi ama ne yazık ki işe yaramadı. Onu Bayern'de görmeyi çok isterdim.

"Bayern onun için doğru kulüp olurdu. Bunu de Ligt'e de söyledim. Ancak Cristiano Ronaldo araya girdi ve onu Juventus'a kazandırdı."

Westermann, Hollandalı savunmacıyı beğendiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Matthijs benimle aynı pozisyonda oynadı. Vahşice geliştiği için üst seviyede oynayacağını tahmin etmek oldukça kolaydı.

"Şimdi, bugün 38 yaşında olan savunma yıldızlarının başlangıcını hatırlıyor. Taraftarlar ona âşık oldu ve Hollanda'da çok popüler.

"Tam bir takım oyuncusu, son derece istekliydi ve her zaman her şeyini verdi. Matthijs'in kalbi doğru yerde."

22 yaşındaki stoperin, yakın zamanda Bayern Münih ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Daha fazlası için:

Umut Meraş: "Beşiktaş'a gelmeden önce insandım"

Galatasaray, Abdüklerim Bardakcı yerine yanlışlıkla Fenerbahçe efsanesini oynattı

ŞİMDİ NEREDELER? | Jürgen Klopp'un ilk Liverpool kadrosu