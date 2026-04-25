Heerenveen, Fortuna Sittard ile oynadığı heyecan verici maçı kazandı ve play-off sırasındaki yerini sağlamlaştırdı

SC Heerenveen, Cumartesi akşamı Fortuna Sittard ile oynadığı iç saha maçını galibiyetle tamamladı. Heerenveen'de oynanan eğlenceli maçın ardından Robin Veldman'ın takımı 2-1 galip geldi.

Limburg'dan gelen konuk takım 12. dakikada öne geçti. Dimitrios Limnios serbest bir pozisyonda topu iyi bir şekilde geriye indirdi. Kaj Sierhuis topu akıllıca yönlendirdi ve ardından Philip Brittijn skoru açtı: 0-1.

Ancak Danny Buijs'in takımı bu üstünlüğün tadını uzun süre çıkaramadı. Jacob Trenskow sağ kanattan iyi bir atak yaptı, topu geriye indirdi ve Ringo Meerveld'in soğukkanlılıkla bitirmesini sağladı: 16. dakikada skor 1-1 oldu.

Maç bir o yana bir bu yana gidip gelirken, bir sonraki büyük fırsat ev sahibi takıma geldi. Bir köşe vuruşundan stoper Maas Willemsen, kafasıyla takımını neredeyse öne geçirecekti, ancak top direkten döndü. Diğer tarafta da Sierhuis iyi bir kafa vuruşu fırsatı yakaladı, ancak bu da golle sonuçlanmadı.

İlk yarı bitmeden Heerenveen birkaç kez öne geçme fırsatı yakaladı; bunlardan en tehlikelisi Marcus Linday'in denemesiydi. Ancak şutu gerekli güç ve isabetten yoksundu ve rakip kaleyi ıskaladı.

İkinci yarıda da her iki takım da öne geçme fırsatları yakaladı. Ev sahibi takımın ilk tehlikeli atağı kale önünden bir şutla sonuçlandı, ancak ilk gerçek büyük fırsat çok geçmeden geldi. Fortuna orta saha oyuncusu Lance Duijvestijn, yakın mesafeden gelen bir şutu çizgiden çıkardı, ardından diğer tarafta takım arkadaşı Sierhuis neredeyse gol atıyordu. Forvet, uzak mesafeden kalecinin üzerinden şutunu çekti, ancak top direkten geri döndü.

Maçın bitimine yaklaşık 15 dakika kala ev sahibi takım öne geçti. Linday, Justin Hubner'in bacaklarının arasından geçen güzel bir top kontrolünün ardından, ayağının ucuyla 2-1'i attı.

Konuk takım, özellikle Duijvestijn'in ribaunttan attığı güzel bir vole ile skoru zorlamaya çalıştı, ancak beraberlik golü gelmedi. Bununla birlikte, maçın son dakikalarında Ivo Pinto sert bir faulün ardından sahadan çıkmak zorunda kaldı. Bunun üzerine doğrudan kırmızı kart gösterildi.

Bu galibiyetle Heerenveen, play-off pozisyonunu sağlamlaştırdı. Frizler, 47 puanla yedinci sırada yer alırken, dokuzuncu sıradaki FC Groningen'den beş puan önde. Fortuna ise şu anda on ikinci sırada bulunuyor.