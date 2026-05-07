Hedwiges Maduro, Adli Kurumlar Dairesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen VERSUZ’un özel bir yayınında Ajax’taki günleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Orta saha oyuncusu, antrenmanlarda oyuncular panenka denediğinde Ajax’ın bir kalecisinin çılgına döndüğünü anlattı.

"Kaleciler biraz deli olmalı. Bazen forvetlerle mücadelede topa nasıl atladıklarını gördüğünüzde, bunun için kafanızın bir tahtası eksik olmalı," diye yanıtladı Maduro, kariyeri boyunca karşılaştığı çılgın kaleciler sorulduğunda.

“Ama şimdiye kadar karşılaştığım en tuhaf kalecilerden biri Ajax’taki Erik Heijblok’tu,” diye devam ediyor Almere City’nin eski teknik direktörü. “Antrenmandan sonra ara sıra penaltı atışları yapardık. Eğer çalım atarsan, o tamamen çıldırırdı. Sonra fırlayıp gelir, sana topu tekmelerdi, o tür şeyler yapardı.”

“Bir ara bunu komik bulduk, bu yüzden onu kasten kızdırmaya başladık. Bir bitirme çalışmasında sırayla sol ve sağ köşelere şut attık. O yorulunca çalım atmaya başladık. Gerçekten çılgına dönüyordu,” diye bitiriyor Valencia ve Sevilla gibi takımlarda forma giymiş eski orta saha oyuncusu. Ayrıca bölümde Ronald Koeman ile Joaquín Sánchez arasındaki çatışmanın Valencia'da nasıl başladığını da anlatıyor. Kulübün simgesi, geç kalması ve yedeğinin ilk maçta hemen gol atması üzerine yerini kaybetti. Eski kanat oyuncusu, Oranje'nin şu anki teknik direktörünü hâlâ affetmediğini söylüyor Maduro: “Hâlâ her röportajda onun deli olduğunu söylüyor!”

Maduro şu anda aktif olarak antrenörlük yapmıyor. Ancak masadaki arkadaşı ve tutkulu futbol hayranı André, Alphen aan den Rijn Cezaevi'nde iş rehberi olarak çalışıyor ve işinden bahsediyor. "DJI'da antrenör olarak çalışmak için pek çok fırsat var. Şu anda bir çalışma salonunu yönetiyorum," diye başlıyor.









“Bir çalışma salonunda bir grup mahkumun rehberliğini yaparsınız. Bu işin özü, onları teşvik etmek ve yönlendirmektir. Benim meslektaşım olmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler nelerdir? İnsanlara destek olmak istemeli ve empati yeteneğine sahip olmalısınız. Onlara, buraya geldiklerinden daha iyi bir durumda dışarı çıkabilmeleri için gerekli araçları sunmalısınız.”

