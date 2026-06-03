Hedwiges Maduro, ESPN'e verdiği demeçte, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'nda ileriye gitmek için iyi bir şansa sahip olduğuna inandığını söyledi. Ancak eski milli futbolcuya göre, Oranje'nin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında eksik olan tek bir önemli şey var.

On sekiz kez milli formayı giyen eski orta saha oyuncusu ve defans oyuncusu, Oranje'nin ABD, Meksika ve Kanada'da oldukça iyi bir performans sergileyebileceğini düşünüyor. Bu konuda, Maduro'nun tam güvenini kazanan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'a önemli bir rol düşüyor.

"Takım yönetimi konusunda çok başarılı. Tecrübeli ve hemen hemen her Hollanda kulübünde oynamış," diyor Maduro. "Takım içinde hala çok iyi bir iletişim kuruyor, ortamı iyi hissedebiliyor ve bu çok önemli."

Ajax, Valencia ve FC Groningen gibi kulüplerde forma giymiş olan eski oyuncu, Koeman'ın takım içinde iyi bir konuma sahip olduğunu da vurguluyor; bu da bir finallerde büyük önem taşıyor. "Milli takım teknik direktörü olarak kısa sürede bir birliktelik yaratmalısınız ve o bunu başarabilir. Önemli oyuncuların hepsi ona hayran. Ve onlar iyi hissediyorsa, bizim de şansımız var."

Maduro, Oranje'nin şansını yüksek görüyor, bunun bir nedeni de takımı 'istikrarlı' olarak tanımlaması. Yine de bir uyarıda bulunuyor. "Yurtdışında, her seferinde ne kadar ileri gittiğimize takdirle bakılıyor. Diğer ülkeler için bizden galip gelmek çok zor, ancak biz de 'daha küçük' ülkelerden kolayca galip gelemiyoruz."

Özellikle maçı açma yeteneği eksik görünüyor. Maduro bu konuda, Arjen Robben ve Wesley Sneijder gibi oyuncuların bireysel olarak fark yaratabildiği kendi milli takım günlerine atıfta bulunuyor.

"İyi bir savunmamız ve iyi bir orta saha kadromuz var, ancak forvette belki de diğer ülkelerin sahip olduğu kaliteye sahip değiliz. Bir maç kilitlendiğinde, aslında bireysel bir hareketle fark yaratabilecek bir Robben'e ya da topu öylece köşeye gönderebilecek bir Sneijder'e ihtiyacınız var. Bu kadroda bu özellik biraz daha az, ancak istikrar var. Çok sağlam bir takımımız var ve yenilmesi zor bir takım," diye sonlandırıyor.