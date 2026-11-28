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Bayern Münih'te kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Peki ya teknik direktör Vincent Kompany? Sakinliğini koruyor, eleştirilere kapı aralamıyor ve karmaya inanıyor.

Teknik direktör Vincent Kompany'nin sözlerine geçmeden önce Bayern'in çalıştırıcısının bir davranışına değinelim. Bundesliga maçlarından sonra deplasman takımları geleneksel olarak bir an önce eve dönmek ister. Bu yüzden teknik direktörler bazen rakiplerinin açıklamalarını beklemeden zorunlu basın toplantısından ayrılır. Kompany ise kendisine sunulan bu imkâna rağmen, Bayern Münih'in Hamburg'a karşı birçok açıdan buruk geçen 0-0'lık beraberliğinin ardından yerinden kalkmadı.

Kendisine yöneltilen sorular bitince Hamburg'un basın sözcüsü ona "iyi yolculuklar" diledi. Ancak Kompany, Merlin Polzin'in sözlerini dinlemekte ısrar etti. Tam dokuz dakika boyunca onun yanında sessizce oturup dinledi. Kompany, zor zamanlarda bile, belki de özellikle böyle zamanlarda, saygısını ve sakinliğini koruyor; en ufak bir eleştiriye bile kapı aralamak istemiyor. Üstelik 2024 yazında göreve başlamasından bu yana koşullar muhtemelen hiç bu kadar zor olmamıştı.

Hamburg karşısında Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala ve Harry Kane olmak üzere ilk 11'de oynayabilecek yedi futbolcu yoktu. Şimdi de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Konrad Laimer'in durumu endişe yaratıyor . Buna bir de kulüp yönetiminin başlattığı, Musiala hakkındaki kamuoyu tartışmaları eklendi. Bayern, Hamburg karşısında üst üste üçüncü kez kazanamadı. Kompany göreve geldiğinden beri daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamamıştı. Tüm bunların üstüne, kaptan vekili Joshua Kimmich tamamen gereksiz bir hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

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Kompany, Kimmich'e neden Olise'den farklı yaklaşıyor?

Şimdi Kompany'nin değerlendirmesine gelelim. Basın toplantısında kendisine yöneltilen ilk soru, doğal olarak Kimmich'in kırmızı kartıyla ilgiliydi. Kompany, "Burada geçirdiğim iki buçuk yılda böyle bir şeyi daha önce de yaşadık" diyerek söze başladı. Muhtemelen Michael Olise'nin ekim ayında Viking Stavanger karşısında benzer şekilde gördüğü akıl almaz kırmızı kartı kastediyordu. O dönemde Bayern'de bunun dışında her şey genel olarak yolunda gidiyordu.

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Kompany, "O zaman fikrimi çok açık bir şekilde söylemiştim" diye hatırlattı. Gerçekten de Olise'nin o zamanki top fırlatma hareketini "son derece aptalca" olarak nitelemişti. Aynı söz, Kimmich'in saç çekme hareketine de uyabilirdi. Hatta Kimmich'in kendisi bile hareketini "affedilemez" diye nitelemişti . Ancak Kompany, takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle Olise olayındakinin aksine herhangi bir oyuncuyu açıkça eleştirmekten kaçındı: "Şu anda, bu dönemde, herhangi bir oyuncuyu seçip kamuoyuna bir hediye vermeme imkân yok. Kesinlikle yok."

Kulübün güçlü isimleri Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge, son haftalarda bu tür "hediyelerden" bolca dağıttı. Lennart Karl'a yönelik açık eleştirileri ve özellikle Musiala hakkındaki şüpheleri bunların örnekleriydi. Kompany'nin selefleri Julian Nagelsmann ve Thomas Tuchel de benzer durumlarda bu tür hediyeler vermekten çekinmezdi. Kompany ise Noel Baba havasında değildi ve kendisine yöneltilen tüm ek soruları sabırla savuşturdu.

Getty Images

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"Bunun bir işe yaraması, sonunda karşılığını vermesi gerek"

Öte yandan, ortada olan sorunların takım içinde "açık ve sert" biçimde konuşulduğunu vurguladı. Maç öncesi basın toplantısında olduğu gibi, son dönemde en sevdiği kelimelerden biri hâline gelen "kendi alanımız" ifadesini yine kullandı. "Kendi alanımızda birbirimize sadece çak bir beşlik yapıp 'Vay be, ne güzel yaptın' demiyoruz. Hayır, birbirimize karşı dürüstüz. Ama bu içeride kalıyor."

Hamburg gibi küme düşme adaylarından biriyle berabere kalmak, koşullar ne olursa olsun Bayern Münih için kendiliğinden bir hayal kırıklığıdır. Kadrodaki tüm eksiklere, ilk 11'deki Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora ve Sache Boey'e, uzun süre bir kişi eksik oynamalarına rağmen durum değişmiyor. Üstelik Bayern, Hamburg karşısında özellikle hücumda tam bir hayal kırıklığı yarattı. Kaleye tek şut çekemedi ve yalnızca 0,46'lık bir xG değerinde kaldı. Kompany ise ısrarla yalnızca olumlu yönleri aradı.

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Kompany, "Sakin kalırsanız en çok böyle anlardan ders çıkarabilirsiniz. Union Berlin'i 7-0 yendiğimizde ne öğrenirim? Harry Kane'in topu iyi bir şekilde ağlara gönderebildiğini. Şimdi ise ders çıkarıyorsunuz, biz de bunu yapıyoruz" dedi. "Herkes bir gün geri dönene kadar bu takımın gösterdiği direnç ve şu anda inşa ettiğimiz şey değerli." Sözleri biraz karmaya inanmayı andırıyordu. "Bu zihniyetin bir gün işe yaraması gerek. Bunun bir işe yaraması, sonunda karşılığını vermesi gerek."

Bayern Münih lehine penaltı mı? Kompany hakemi eleştirmekten kaçındı

Hamburg karşısında maçın son bölümünde bunun karşılığını almaya çok yaklaşmışlardı. Luis Diaz topu sürerek ceza sahasına girdi ve Hamburg'dan Martin Adeline ile girdiği mücadeleden sonra yerde kaldı . O anda Kompany ve Bayern kulübesi sert biçimde itiraz etti. Ancak teknik direktör daha sonra, "Penaltı değildi ve Luis Diaz'a faul yapılmadı" dedi. Basın toplantısından erken ayrılmak yok, hakem eleştirisi yok; yeter ki eleştirilere kapı aralanmasın.

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Buna rağmen baskı kendiliğinden artıyor. Borussia Dortmund, pazar günü Bayer Leverkusen'i yenerse Bundesliga liderliğinde farkı dört puana çıkarabilir. Salı günü ise kış arasına kadarki en önemli maç var. Çünkü Bayern'in bir kupayı kaybedebileceği tek karşılaşma bu: Almanya Kupası son 16 turunda ikinci lig lideri Hertha BSC ile oynayacağı maç.

Berlin ekibi şu anda Bayern Münih'in neredeyse tam tersi durumda: Bu sezon şimdiye kadarki 15 resmî maçının 14'ünü kazandı ve şu anda tek bir sakat oyuncusu bile yok.