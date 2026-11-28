Reklam

Bayern Münih'te kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Teknik direktör Vincent Kompany ise sakinliğini koruyor, eleştiriye açık kapı bırakmıyor ve karmaya inanıyor.

Teknik direktör Vincent Kompany'nin sözlerine geçmeden önce Bayern çalıştırıcısının bir hareketine bakalım. Bundesliga maçlarının ardından deplasman takımları genellikle bir an önce eve dönmek ister. Bu yüzden teknik direktörler bazen zorunlu basın toplantısından, mevkidaşlarının açıklamalarını beklemeden ayrılır. Bayern Münih'in Hamburger SV karşısında birçok açıdan can sıkıcı olan bu 0-0'lık beraberliğinin ardından Kompany, kendisine sunulan bu imkâna rağmen öyle yapmadı.

Kompany bütün soruları yanıtladıktan sonra HSV'nin basın sözcüsü ona "iyi yolculuklar" diledi. Ancak Kompany, Merlin Polzin'in açıklamalarını dinlemek için kalmakta ısrar etti. Polzin'in yanında toplam dokuz dakika boyunca sessizce oturup onu dinledi. Kompany zor zamanlarda bile, hatta özellikle böyle zamanlarda, saygısını ve sakinliğini koruyor; kendisini en küçük bir eleştiriye bile açık hâle getirmek istemiyor. Üstelik 2024 yazında göreve gelmesinden bu yana işler muhtemelen hiç bu kadar zor olmamıştı.

Hamburg'da Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala ve Harry Kane olmak üzere ilk 11'de oynayabilecek yedi futbolcu yoktu. Şimdi de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Konrad Laimer konusunda endişeler var . Buna bir de kulüp yönetiminin başlattığı Musiala hakkındaki kamuoyu tartışmaları eklendi. Münih ekibi HSV karşısında üst üste üçüncü maçını kazanamadı. Kompany, göreve geldiğinden beri daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamamıştı. Üstelik kaptanlık görevini üstlenen Joshua Kimmich, hiç gereği yokken yaptığı bir hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Reklam Reklam

Kompany, Kimmich'e neden Olise'den farklı yaklaşıyor?

Şimdi Kompany'nin değerlendirmesine geçelim. Basın toplantısında kendisine yöneltilen ilk soru, elbette Kimmich'in kırmızı kartıyla ilgiliydi. Kompany, "Burada bulunduğum iki buçuk yıl içinde buna benzer bir şey daha yaşadık" diyerek başladı. Muhtemelen Michael Olise'nin ekim ayında Viking Stavanger karşısında gördüğü, benzer derecede akılsızca kırmızı kartı kastediyordu. O dönemde Bayern Münih'te bunun dışında her şey genel olarak yolunda gidiyordu.

Related Topics

Gelecek maçlar FCB DFB Kupası 14:45 BSC

Kompany, "O zaman fikrimi çok açık biçimde söylemiştim" diye hatırlattı ve haklıydı. Olise'nin o gün topu fırlatmasını "son derece aptalca" diye nitelemişti. Aynı söz, Kimmich'in rakibinin saçını çekmesi için de kullanılabilirdi. Nitekim bunu yapan Kimmich bile hareketini "affedilemez" olarak niteledi . Ancak Kompany, takımın mevcut durumu nedeniyle Olise olayındakinin aksine herhangi bir oyuncuyu tek başına eleştirmekten kaçındı: "Şu dönemde herhangi bir oyuncuyu seçip kamuoyuna bir hediye vermem söz konusu bile olamaz, hiç mümkün değil."

Son haftalarda kulübün güçlü isimleri Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge bu tür "hediyelerden" fazlasıyla verdi. Lennart Karl'ı kamuoyu önünde eleştirmeleri ve özellikle Musiala hakkındaki şüphelerini dile getirmeleri bunun örnekleriydi. Kompany'nin selefleri Julian Nagelsmann ve Thomas Tuchel de benzer durumlarda zaman zaman böyle hediyeler verirdi. Ama Kompany'nin hediye dağıtmaya niyeti yoktu; kendisine yöneltilen tüm ek soruları sabırla geri çevirdi.

Getty Images

Reklam

"Bunun bir karşılığı olmalı, sonunda değmeli"

Öte yandan, açıkça görülen sorunların takım içinde "açık ve sert bir şekilde" konuşulduğunu vurguladı. Maç öncesi basın toplantısında olduğu gibi Kompany, son dönemde sık kullandığı sözcüklerden biri olan "balon"a yine atıfta bulundu. "Kendi balonumuzun içinde sadece birbirimize çak bir beşlik yapıp 'Vay be, bunu iyi yaptın' demiyoruz. Hayır, birbirimize karşı dürüstüz. Ama bu içeride kalıyor."

HSV gibi kümede kalma mücadelesi veren bir takımla berabere kalmak, koşullar ne olursa olsun Bayern Münih için hayal kırıklığıdır. Kadrodaki bütün eksiklere, ilk 11'deki Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora ve Sache Boey'e, uzun süre bir kişi eksik oynamalarına rağmen durum böyle. Üstelik Münih ekibi, HSV karşısında özellikle hücumda tamamen hayal kırıklığı yarattı. Kaleyi bulan şut yoktu, xG değeri ise yalnızca 0,46'ydı. Buna rağmen Kompany yalnızca olumlu yanları aradı.

Reklam

Kompany, "Sakin kalırsanız bu anlardan en çok şeyi öğrenebilirsiniz. Union Berlin'i 7-0 yendiğimizde ne öğreniyorum? Harry Kane'in topu iyi bir şekilde ağlara gönderebildiğini. Şimdi öğreniyorsunuz ve biz de bunu yapıyoruz" dedi. "Herkes geri dönene kadar bu takımın gösterdiği direnç ve şu anda inşa ettiğimiz şey değerli." Sözleri biraz karmayı çağırmayı andırıyordu: "Bu zihniyetin bir gün karşılık bulması gerek. Bunun bir karşılığı olmalı, sonunda değmeli."

Bayern Münih lehine penaltı mı? Kompany hakemi eleştirmekten kaçındı

HSV karşısında maçın son bölümünde bunun karşılığını az kalsın alıyorlardı. Luis Diaz top sürerek ceza sahasına girdi ve Hamburg oyuncusu Martin Adeline ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı . O anda Kompany'nin de bulunduğu Münih yedek kulübesi karara şiddetle itiraz etti. Ancak teknik direktör sonrasında, "Penaltı değildi ve Luis Diaz'a faul yapılmadı" dedi. Basın toplantısından erken ayrılmak yok, hakem eleştirisi yok. Yeter ki eleştiriye açık kapı bırakmasın.

Reklam

Buna rağmen baskı kendiliğinden artıyor. Borussia Dortmund, pazar günü Bayer Leverkusen'i yenerse Bundesliga'nın zirvesinde farkı dört puana çıkarabilir. Salı günü ise kış arasına kadar oynanacak en önemli maç var. Çünkü Münih ekibinin bir kupayı kaybedebileceği tek maç bu: Almanya Kupası son 16 turunda, ikinci ligin lideri Hertha BSC ile karşılaşacaklar.

Berlin ekibi şu sıralar Bayern Münih'in neredeyse tam tersi durumda: Bu sezon şimdiye kadarki 15 resmî maçının 14'ünü kazandı ve şu anda tek bir sakat oyuncusu bile yok.