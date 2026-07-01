Hediye Kralı... Oliisi, Dünya Kupası'nda Pelé'nin tarihi rekoruna yaklaşıyor

Michael Oliisi, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Fransa milli takımının İsveç'i 3-0 mağlup ettiği maçta olağanüstü bir performans sergiledi; "Les Bleus"un üstünlüğünü pekiştiren iki golün hazırlayıcısı olarak takımın hücum sistemindeki belirleyici rolünü bir kez daha kanıtladı.

Olisse, Fransa milli takımını son 16 turuna taşıyarak önümüzdeki Pazar sabahı Paraguay ile karşılaşacak.

Fransız yıldız, şu ana kadar 5 asistle 2026 Dünya Kupası'nın en çok asist yapan oyuncuları listesinin başında yer alıyor.

Opta verilerine göre, Oulissi, 1966'dan bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında en çok asist yapan ikinci oyuncu oldu; 1970 turnuvasında 6 asist yapan Brezilyalı efsane Pelé'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Mister Ship verilerine göre Oulissi, Dünya Kupası’ndaki ilk 4 maçında en fazla asist yapan oyuncuların yer aldığı tarihi listeye 5 asistle girdi; bu listede Macar László Budai (1954’te 6 asist) ve İtalyan Amedeo Piavatti’nin (1938’de 5 asist) ardından ikinci sırada yer alıyor.

Aynı bağlamda, Stats Foot ağı, Oulissi’nin asist sayısını 5’e çıkararak Fransız milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en önemli asist yapan oyuncular listesine girdiğini ve bu sıralamada René Kopa’nın (8 asist) arkasında, Antoine Griezmann ile eşit konumda yer aldığını açıkladı.