"Hedefimiz, Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak"

Altay Sportif Direktörü Murat Uluç ile futbolcular Aydın Bağ ve Murat Uslu, siyahlı-beyazlı ekibin bu sezon sonunda Süper Lig'e çıkacağına inanıyor.

'ın 2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig'e yükseldiği kadroda da yer alan sportif direktör Murat Uluç ile futbolcular Aydın Bağ ve Mustafa Murat Uslu, siyahlı-beyazlı ekibin bu sezon sonunda Süper Lig'e çıkacağına inanıyor.

Antalya'da 14 Mayıs 2017'de oynanan TFF 3. Lig play-off finalinde Kocaelispor'u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek adını TFF 2. Lig'e yazdıran Altay'ın kadrosunda yer alan ve bu sezon sportif direktörlük görevine getirilen Murat Uluç, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Kocaelispor'la oynanan play-off final maçında yaşadığı duyguları asla unutamadığını bildirdi.

Murat Uluç, maç içinde kazanılan bir penaltı atışını kaçırdığını belirterek, şunları kaydetti:

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"Karşılaşma penaltılara gidince ilk başlarda penaltı atmamayı düşündüm. O anda takım arkadaşlarımdan Kadir Yazıcı ‘penaltıyı ben atacağım’ deyince 'Kadir penaltıyı kaçıracağına ben kaçırayım’ dedim ve penaltıyı atmak istediğimi söyledim. Penaltı atışları sonunda bir üst lige çıktık. Şampiyonluk gelince her şey güzel oluyor. Şu anda kulüpte başka bir görevim var. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hedefimiz kalan maçlarımızı kazanıp, Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak."

Daha fazla takım

Kaleci Aydın Bağ da TFF 2. Lig'e çıktıkları Kocaelispor maçından önce soyunma odasında verdikleri sözün sadece şampiyonluk olmadığını aktararak, "O söz Altay'ın eski günlerine dönme sözüydü. Şu anda Altay'ı eski günlerine döndürmemiz için sadece 6 maçımız kaldı. Kalan maçlarımızı kazanıp, Altay'ı layık olduğu yere çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Uslu da çok heyecanlı geçen Kocaelispor karşılaşmasını "Büyük Altay" taraftarının da desteğiyle üstün tamamladıklarını, yedek soyunsa da ve o müsabakanın kariyerinde unutulmaz maçlar arasında yer aldığını belirtti.