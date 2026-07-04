Hedefi Cezayir olabilir!… Yeni teknik direktör, aşağılayıcı vedanın ardından ayrıldığını açıkladı

Fransız teknik direktör Hervé Renard, “Kartaca Kartalları”nın 2026 Dünya Kupası elemelerinden elenmesinden bir hafta sonra, bugün Cumartesi günü Tunus Milli Takımı’ndaki görevinin sona erdiğini resmen açıkladı ve böylece kısa süren ancak büyük ilgi ve takip gören deneyimine son verdi.

Fransız “L’Équipe” gazetesinin haberine göre, Renard, “Instagram” uygulamasındaki resmi hesabı üzerinden dokunaklı bir veda mesajı yayınladı. Mesajda, Dünya Kupası’nda milli takımı yönetme fırsatı verdiği için Tunus Futbol Federasyonu’na derin şükranlarını dile getirerek şunları söyledi: "Tunus'un renklerini giymek ve bu unutulmaz deneyimi yaşamak büyük bir onur."

Fransız teknik direktör mesajında şunları da ekledi: “Ayrılmadan önce, bana 2026 Dünya Kupası’nda yer alma fırsatı tanıyan Tunus Futbol Federasyonu’na içten şükranlarımı sunmak isterim.” Ardından eski milli takımına en iyi dileklerini ileterek şöyle devam etti: “Tunus milli takımına gelecekte başarılar diliyorum. Bu takımın büyümeye devam edeceğinden, tüm ulusu mutlu edeceğinden ve tarihine parlak sayfalar yazacağından eminim."

Daha önce Fas ve Suudi Arabistan milli takımlarını çalıştırmış olan Renard, Tunus milli takımıyla çalıştığı süre boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi ve “Bu yolculuk boyunca bana destek olan herkese teşekkür ederim” dedi. Ardından mesajını “Yolculuğum sona yaklaşıyor” şeklinde dokunaklı bir cümleyle noktaladı.

Renard’ın ayrılık açıklaması, basında Cezayir’de yeniden teknik direktörlük yapma olasılığına dair haberlerin dolaştığı bir dönemde geldi. Bazı kaynaklar, “Yeşiller”in önümüzdeki dönemde milli takımı yönetecek uluslararası deneyime sahip bir teknik direktör arayışı içinde olması nedeniyle, Renard ile Cezayir Futbol Federasyonu arasında ön görüşmelerin yapıldığını belirtiyor.