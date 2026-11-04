Aston Villa, başkan Nassef Sawiris ile yapılan olumlu görüşmelerin ardından Unai Emery'nin 2029 sonrasında da kulübe bağlı kalacağını kamuoyuna duyurarak Manchester United'a gideceği yönündeki spekülasyonlara son verdi. İspanyol teknik direktör, Old Trafford'da Michael Carrick'in yerini alabileceği yönündeki haberlerle güçlü biçimde ilişkilendiriliyordu. Villa, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 3-0 yenilmesinin ardından toparlanmak için bu hafta sonu Old Trafford'a gidecek.

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Aston Villa, Manchester United iddiaları sürerken Emery'nin kulübe bağlılığını doğruladı

Villa, Emery'nin geleceğine ilişkin spekülasyonlara son vermek için harekete geçti. Kulüp, teknik direktör ile yöneticiler arasında yapılan görüşmelerin ardından çarşamba günü yayımladığı açıklamada, 2029 sonrasına uzanan net bir bağlılığı doğruladı. 55 yaşındaki teknik direktörün, Manchester United'da Carrick'in yerine geçeceği yönündeki iddialar güçlenmişti.

The Telegraph'a göre Emery, Villa ile yeni bir sözleşme için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Anlaşma, Old Trafford'a gideceği yönündeki söylentileri başlamadan bitirebilir. United'ın Emery'yi mevcut sözleşmesinden çıkarması 20 milyon sterline mal olacaktı.

Villa'nın açıklaması kritik görüşmenin ayrıntılarını ortaya koydu

Emery'nin Villa'daki etkileyici dört yıllık dönemi, uzun vadeli geleceği hakkında Sawiris, futbol operasyonları başkanı Roberto Olabe ve futbol operasyonları direktörü Damian Vidagany ile görüşmeler yapılmasını sağladı. Kulüp, oldukça açık bir açıklamayla görüşmeden «olumlu görüşmeler» çıktığını doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: «Aston Villa, kulübün geleceğini planlamak ve uzun vadeli sportif ve kurumsal projesinin temellerini atmak üzere bugün önemli bir çalışma toplantısı düzenledi.

«Toplantıya kulüp başkanı Nassef Sawiris ve Unai Emery'nin yanı sıra futbol operasyonları başkanı Roberto Olabe ile futbol operasyonları direktörü Damian Vidagany katıldı.

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Emery'nin Villa'da gelecek on yılda da kalması bekleniyor

«Görüşmeler, kulübün uzun vadeli stratejik yönünü birlikte planlamaya odaklandı. Olumlu görüşmeler sonucunda, ortak hedefler ve mükemmelliğe ulaşarak gelecek yıllarda büyümeyi sürdürme amacı doğrultusunda, kulübün Unai Emery'nin sportif liderliğinde birlikte geliştirilmesi için 2029 sonrasına uzanan net bir bağlılık ortaya kondu.

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«Hedef açık: En büyük zorlukların üstesinden gelebilecek ve en büyük başarılara ulaşabilecek, iddialı ve rekabetçi bir Aston Villa inşa etmek.» Emery, göreve geldikten 18 ay sonra, Mayıs 2024'te beş yıllık sözleşme uzatmıştı. Şimdi ise gelecek on yıla girilirken takımın başında kalacak gibi görünüyor.

Emery, Villa ve Carrick'i şimdi ne bekliyor?

United'ın Villa'yı ağırlayacağı bu hafta sonu Emery, Old Trafford'da olacak. Barcelona'ya 3-0 yenilen ve geçen cumartesi Fulham'la berabere kalan Villa'nın, kasım ayındaki millî takım arasından önce olumlu bir sonuç alması gerekiyor.

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United, salı günü AS Roma karşısında geriden gelerek 3-2 kazandığı çarpıcı maça kadar tüm sezon boyunca yalnızca iki galibiyet almıştı. Bir galibiyet daha, performansı aranın ardından değerlendirilecek olan Carrick'in görevine devam etmesini sağlayabilir.