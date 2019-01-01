Hector Bellerin: Ne yaparsak yapalım olmuyor

Arsenal'in kaptanlarından Hector Bellerin, takımın kötü gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

, Premier Lig'in 15. haftasının kapanış maçında 'a 2-1 mağlup oldu. Kuzey Londra ekibinin galibiyet hasreti dokuz maça çıkarken bu seri kulüp tarihinin son 42 yıldaki en kötü derecesi oldu.

Karşılaşmanın ardından Amazon Prime'a konuşan ve takımın gidişatı hakkında açıklamalarda bulunan Hector Bellerin; "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne yaparsak yapalım olmuyor." ifadelerini kullandı.

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Bellerin, Brighton karşısında birçok pozisyon yakaladıklarını ve takım halinde iyi savunma yaptıklarını belirtirken; "Sahaya çıkan her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapıyor. Takımın enerjisinin ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. Ancak devam etmek zorundayız, iyi sonuçların geleceğinden eminim." diye konuştu.

24 yaşındaki İspanyol futbolcu futbolda iyi ve kötü sezonların olabileceğini dile getirirken Unai Emery'nin ardından takımın başına geçen Fredrik Ljungberg'in soyunma odasına büyük bir enerji getirdiğini söyledi.

19 puanla Premier Lig'in onuncu sırasında yer alan Arsenal, 16. hafta maçında deplasmanda ile karşılaşacak.