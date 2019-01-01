Hector Bellerin: Duygularla başa çıkmak her zaman kolay değil

Hector Bellerin, taraftarların protestosuna küfürle karşılık veren takım arkadaşı Granit Xhaka'ya sahip çıktı.

Premier Lig'de oynadığı son sekiz maçta yalnızca iki galibiyet alabilen 'de sular durulmuyor.

maçında oyundan alınırken taraftarların protestosuyla karşılaşan takım kaptanı Granit Xhaka'nın tribünlere küfür ederek karşılık vermesi üzerine Kuzey Londra ekibinde tartışmalar alevlendi.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery maç sonrası yaptığı açıklamada Xhaka'nın haksız olduğunu belirtirken; "Xhaka hatalı ve onunla bu durumu konuşacağız. Sakin olmasını istiyorum, onu da dinleyeceğim ancak yaptığı şey yanlıştı." şeklinde konuştu.

Takımın İspanyol futbolcusu Hector Bellerin ise takım arkadaşına destek gösterdi ve tüm kulübü birlik olmaya çağırdı.

We are all humans, we all have emotions, and sometimes it's not easy dealing with them. It's time to lift each other up, not to push each other away. We only win when we are together. #COYG pic.twitter.com/dkDI7M3xew — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) October 28, 2019

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bellerin; "Hepimiz insanız, hepimizin duyguları var. Duygularla başa çıkmak her zaman kolay olmuyor. Şimdi birbirimizi ayağa kaldırma zamanı. Çünkü yalnızca birlikte olursak kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Lig'deki son maçında Palace karşısında iki farklı üstünlüğü yakalayan Topçular, Milivojevic ve Ayew'in gollerine engel olamamış ve sahadan bir puanla ayrılmıştı.